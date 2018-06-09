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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Техніка війни. Модернізовані Повітряні Сили. Реактивні двигуни комплексу "Вільха"

Техніка війни 126 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – повітряним силам передали оновлений літак-розвідник Су-24МР з РЛС бічного огляду та інфрачервоними датчиками, також надійшов модернізований штурмовик Су-25М1К. Застарілий зразок реактивної системи "Смерч" вже не відповідає потребам часу, тож наші конструктори створюють комплекс "Вільха".

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Теги: Техніка війни Війна на Донбасі Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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