Техніка війни. Модернізовані Повітряні Сили. Реактивні двигуни комплексу "Вільха"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – повітряним силам передали оновлений літак-розвідник Су-24МР з РЛС бічного огляду та інфрачервоними датчиками, також надійшов модернізований штурмовик Су-25М1К. Застарілий зразок реактивної системи "Смерч" вже не відповідає потребам часу, тож наші конструктори створюють комплекс "Вільха".

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