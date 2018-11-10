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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Техника войны. Модернизированные истребители для ВСУ. Многофункциональные ножи для ССО

      Техника войны 108 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – ВСУ получат до 30 модернизированных отремонтированных самолетов с предприятий концерна "Укроборонпром": истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25. Силы специальных операций планируют обеспечить складными ножами с расширенным функционалом Victornox Soldier knife.

      Также в выпуске:

      Армия Украины в ТОП-10 Европы и ТОП-30 мира.

      Турецкий беспилотник для Украины Bayraktar TB2.

      Закупка тренажеров МТ-ЛБ, БМП-2, Т-64, Т-72 для Учебного центра "Десна".

      Гарант-М для защиты передвижения военных колонн.

      Лаборатория по приготовлению пищи в Одесской военной академии.

      Маска с камерами K9 Vision System для спецсобак Франции.

      Новые бронежилеты для морпехов и армии США.

      Фрегаты для Японии от Mitsubishi.

      Норвегия потеряла боевое судно.

      Выставки Indo Defence-2018 и China Airshow 2018.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины война Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Техника войны
      Источник: 24 канал
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