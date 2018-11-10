Техника войны. Модернизированные истребители для ВСУ. Многофункциональные ножи для ССО
В свежем выпуске программы "Техника войны" – ВСУ получат до 30 модернизированных отремонтированных самолетов с предприятий концерна "Укроборонпром": истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25. Силы специальных операций планируют обеспечить складными ножами с расширенным функционалом Victornox Soldier knife.
Также в выпуске:
Армия Украины в ТОП-10 Европы и ТОП-30 мира.
Турецкий беспилотник для Украины Bayraktar TB2.
Закупка тренажеров МТ-ЛБ, БМП-2, Т-64, Т-72 для Учебного центра "Десна".
Гарант-М для защиты передвижения военных колонн.
Лаборатория по приготовлению пищи в Одесской военной академии.
Маска с камерами K9 Vision System для спецсобак Франции.
Новые бронежилеты для морпехов и армии США.
Фрегаты для Японии от Mitsubishi.
Норвегия потеряла боевое судно.
Выставки Indo Defence-2018 и China Airshow 2018.
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