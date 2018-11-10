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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Техніка війни. Модернізовані винищувачі для ЗСУ. Багатофункціональні ножі для ССО

      Техніка війни 304 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – ЗСУ отримають до 30 модернізованих відремонтованих літаків з підприємств концерну "Укроборонпром": винищувачі МіГ-29 та Су-27, штурмовики Су-25. Сили спеціальних операцій планують забезпечити складними ножами з розширеним функціоналом Victornox Soldier knife.

      Також у випуску:

      Армія України в ТОП-10 Європи і ТОП-30 світу.

      Турецький безпілотник для України Bayraktar TB2. 

      Закупівля тренажерів МТ-ЛБ, БМП-2, Т-64, Т-72 для Навчального центру "Десна".

      Гарант-М для захисту пересування військових колон.

      Лабораторія з приготування їжі в Одеській військовій академії.

      Маска з камерами K9 Vision System для спецсобак Франції.

      Нові бронежилети для морпіхів та армії США.

      Фрегати для Японії від Mitsubishi.

      Норвегія втратила бойове судно.

      Виставки Indo Defence-2018 та China Airshow 2018.

      Теги: Новини України Техніка війни Зброя Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі війна Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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