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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Техника войны: Мощная компактная артиллерия. Лучшие частные военные компании мира

      Техника войны 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – в 2017 году одно из подразделений Минобороны США разработало и испытало гранатомет, напечатанный на 3D-принтере. Образец является копией М203 с пистолетной рукояткой и прикладом, называется "Рэмбо". В XXI веке "псы войны" сплотились в частные военные компании, они не всегда легальные и имеют офисы в чужих странах, и обычно многонациональные.

      Также в выпуске:

      Предприятие Искра первым из "Укроборонпрома" объявило тендер по реализации имущества в системе ProZorro.

      На Широком Лане Государственная специальная служба транспорта завершила строительство спортивных площадок и дворца для бригадного лагеря при 235-м межвидовом центре подготовки.

      КБ "Южное" ввело в эксплуатацию центр испытания систем авионики и ракетно-космической техники в режиме реального времени.

      В районе проведения операции Объединенных сил по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялась тренировка подразделений зенитных ракетных войск.

      Турция расширяет присутствие на Черном море и приняла решение создать новую военную базу на побережье. Ее построят в провинции Трабзон, что в 270 километрах от российского Сочи.

      Итальянская армия получила первую партию бронемашин LMV 2 (Lince 2).

      Московский аэропорт "Домодедово" приобрел БРЭМ для передвижения самолетов в случае внештатных ситуаций.

      Флоту Хорватии передали патрульный корабль прибрежной зоны Omis, работы над которым оценивают в 58,5 миллионов евро.

      Египетские оружейники представили реактивную систему залпового огня SAKR на базе российского автомобиля ГАЗ-3308.

      Теги: Новости Украины Бизнес Операция Объединенных сил война Война на Донбассе Оружие Техника войны
      Источник: 24 канал
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