Техника войны: Мощная компактная артиллерия. Лучшие частные военные компании мира

В свежем выпуске программы "Техника войны" – в 2017 году одно из подразделений Минобороны США разработало и испытало гранатомет, напечатанный на 3D-принтере. Образец является копией М203 с пистолетной рукояткой и прикладом, называется "Рэмбо". В XXI веке "псы войны" сплотились в частные военные компании, они не всегда легальные и имеют офисы в чужих странах, и обычно многонациональные.

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