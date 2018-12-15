Техніка війни: Потужна компактна артилерія. Найкращі приватні військові компанії світу

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – у 2017 році один з підрозділів Міноборони США розробив та випробував гранатомет, надрукований на 3D-принтері. Зразок, що є копію М203 з пістолетною рукояткою та прикладом, має назву "Рембо". В ХХІ столітті "пси війни" згуртувалися у приватні військові компанії, вони не завжди легальні та мають офіси в чужих країнах, і зазвичай багатонаціональні.

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