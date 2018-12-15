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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Техніка війни: Потужна компактна артилерія. Найкращі приватні військові компанії світу

      Техніка війни 317 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – у 2017 році один з підрозділів Міноборони США розробив та випробував гранатомет, надрукований на 3D-принтері. Зразок, що є копію М203 з пістолетною рукояткою та прикладом, має назву "Рембо". В ХХІ столітті "пси війни" згуртувалися у приватні військові компанії, вони не завжди легальні та мають офіси в чужих країнах, і зазвичай багатонаціональні.

      Також у випуску:

      Підприємство Іскра першим з "Укроборонпрому" оголосило тендер з реалізації майна у системі ProZorro.

      На Широкому Лані Державна спеціальна служба транспорту завершила будівництво спортивних майданчиків та палацу для бригадного табору при 235-му міжвидовому центрі підготовки.

      КБ "Південне" ввело в експлуатацію центр випробування систем авіоніки та ракетно-космічної техніки в режимі реального часу.

      В районі проведення операції Об’єднаних сил за наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбулось тренування підрозділів зенітних ракетних військ.

      Туреччина розширює присутність на Чорному морі та прийняла рішення створити нову військову базу на узбережжі. Її збудують у провінції Трабзон, що у 270 кілометрах від російського Сочі.

      Італійська армія отримала першу партію бронемашин LMV 2 (Lince 2).

      Московський аеропорт "Домодєдово" придбав БРЕМ для пересування літаків в разі позаштатних ситуацій.

      Флоту Хорватії передали патрульний корабель прибережної зони Omis, роботи над яким оцінюють у 58,5 мільйонів євро.

      Єгипетські зброярі презентували реактивну систему залпового вогню SAKR на базі російського автомобіля ГАЗ-3308.

      Теги: Новини України війна Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Бізнес Зброя Техніка війни
      Джерело: 24 канал
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