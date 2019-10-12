Техника войны: Мощный бронетранспортер "Атаман-3". Винтовка бесшумной стрельбы "Шепот"

В свежем выпуске программы "Техника войны" – звездой выставки "Оружие и безопасность-2019" стал бронетранспортер "Атаман-3" с интегрированной системой кругового обзора и боевым модулем. Он удивляет простором, эргономикой и комфортом, а техначинка еще более впечатляющая. Производитель винтовки "Вулкан-М", известной как "Малыш", представил винтовку бесшумной стрельбы "Шепот", которую ждет доработка.

Также в выпуске:

Что еще было на вытсавке "Оружие и безопасность":

Любая война начинается с инженерного обеспечения. С начала войны на Донбассе это поняли даже гражданские промышленники. Тогда создали защитные габионы, в которые засыпается песок или грунт. В том же 2014 году инженеры предприятия разработали это укрытие из гофрированной стали, которая должна вкапываться в землю. С тех пор примерно 15 таких начали службу на Донбассе, однако закуплены так и не были. Широкой общественности дом отделения представлен впервые в 2019 на выставке.

Компания "Эдронс" рискнула и, кроме нескольких авиабезпилотников, за последние полгода создала этого Кентавра. Рожденный по опыту АТО и ООС, он может управляться дистанционно или с пульта на поясе бойца, который идет рядом.

Госконцерн Укроборонпром в этот раз представил шесть новинок, среди которых и проект многофункциональной платформы "Кайра-150". На ней можно построить семейство из девяти типов катеров.

Главные новинки Украины и мира:

► Государственный концерн Укроборонпром объявил конкурс на должности генеральных директоров ключевых предприятий оборонной отрасли.

► 10 октября в Украине открыли сборочную линию радиостанций турецкой компании "Аселсан".

► На Павлоградском химическом заводе и конструкторском бюро "Южное" собрали по меньшей мере 12 ракетных двигателей комплекса "Гром-2".

► На Черниговщине завершается этап государственных совместных испытаний комплекса управляемого ракетного вооружения "Барьер-В", на вертолете Ми-8МСБ-В.

► Завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины к эксплуатации ударного беспилотного оперативно-тактического комплекса "Байрактар-2".

► Парашютно-спасательные подразделения получили на 10 миллионов гривен специального имущества и снаряжения.

► 8 октября в Одессу отправили будущий корабль-разведчик для Военно-морских сил Украины.

► Укроборонсервис, входящая в состав Укроборонпрома, передал в ВСУ первую партию мобильных минометов "Барс-8ММК" калибра 120 миллиметров.

► Проект Корвета нуждается в корректировке.

► Нидерланды заказывают 1275 бронемашин.

► В сети появились фото российского Су-57 с подвесным контейнером, назначение его остается тайной.

► Китай собирает 450 компаний на выставке.

Другое:

• Турция испытала боевой лазер, смонтированный на бронеавтомобили Кобра.

• Компания Прат энд Уитни получила контракт от миноборины США на производство 332-х двигателей для Эф-35 на сумму 5,7 миллиардов долларов.

* В Индии спустили на воду фрегат проекта 17А Нилджири.

• В сети появилось фото российского комплекса разведки "Ястреб-АВ" для обнаружения позиций артиллерии.

• В оружейном телепроекте Китая впервые показали кадры внутри нового тяжелого БМП "Ви-Эн-17".

• Организация исследований и самообеспеченности сухопутных войск армии Ирана презентовала легкий тактический бронированный автомобиль "Руин-Тан".

• "Зиг-Зауэр" представил пистолет серии Пи365 для скрытого ношения, имеющий обтекаемую форму и зеленую точку вместо мушки.