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      Техніка війни: Потужний бронетранспортер "Отаман-3". Гвинтівка безшумної стрільби "Шепіт"

      Техніка війни 430 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – зіркою виставки "Зброя та безпека-2019" став бронетранспортер "Отаман-3" з інтегрованою системою кругового огляду та бойовим модулем. Він дивує простором, ергономікою та комфортом, а техначинка ще більш вражаюча. Виробник гвинтівки "Вулкан-М", знаної як "Малюк", представив гвинтівку безшумної стрільби "Шепіт", яку чекає ще пів року вдосконалення.

      Також у випуску:

      Що ще було на витсавці "Зброя та безпека":

      Будь-яка війна починається з інженерного забезпечення. Від початку війни на Донбасі це зрозуміли навіть цивільні промисловці. Тоді створили захисні габіони, в які засипається пісок чи грунт. Того ж 2014 року інженери підприємства розробили це укриття з гофрованої сталі, яке має вкопуватись в землю. З того часу приблизно 15 таких почали службу на Донбасі, проте закуплені так і не були. Широкому загалу домівка відділення представлена вперше у 2019 на виставці.

      Компанія "Едронс" ризикнула та, окрім кількох авіабезпілотників, за останні пів року створила цього Кентавра. Народжений за досвідом АТО й ООС він може керуватися дистанційно, або з пульта на поясі бійця, який йде поруч.

      Держконцерн Укроборонпром цього разу презентував шість новинок, серед яких і проект багатофункціональної платформи "Кайра-150". На ній можна побудувати сімейство з дев’яти типів катерів.

      Головні новинки України та світу:

      ► Державний концерн Укроборонпром оголосив конкурс на посади генеральних директорів ключових підприємств оборонної галузі.

      ► 10 жовтня в Україні відкрили складальну лінію радіостанцій турецької компанії "Аселсан".

      ► На Павлоградському хімічному заводі та конструкторському бюро "Південне" зібрали щонайменше 12 ракетних двигунів комплексу "Грім-2".

      ► На Черніговщині завершується етап по державним спільним випробуванням комплексу керованого ракетного озброєння "Бар'єр-В", на вертольоті Мі-8МСБ-В.

      ► Завершилась підготовка військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України до експлуатації ударного безпілотного оперативно-тактичного комплексу "Байрактар-2".

      ► Парашутно-рятувальні підрозділи отримали на 10 мільйонів гривень спеціального майна та спорядження. 

      ► 8 жовтня до Одеси відправили майбутній корабель-розвідник для Військово-морських сил України.

      ► Укроборонсервіс, що входить до складу Укроборонпрому, передав у ЗСУ першу партію мобільних мінометів "Барс-8ММК" калібру 120 міліметрів.

      ► Проект Корвету потребує корегування.

      ► Нідерланди замовляють 1275 бронемашин.

      ► В мережі з’явилися фото російського Су-57 з підвісним контейнером, призначення його залишається таємницею.

      ► Китай збирає 450 компаній на виставці.

      Інше:

      • Туреччина випробувала бойовий лазер змонтований на бронеавтомобілі Кобра.

      • Компанія Прат енд Вітні отримала контракт від мінооборини США на виробництво 332-х двигунів для Еф-35 на суму 5,7 мільярдів доларів. Н

      • В Індії спустили на воду фрегат проекту 17А Нілджирі. 

      • В мережі з’явилося фото російського комплексу розвідки "Яструб АВ" для виявлення позицій артилерії.

      • У зброярському телепроекті Китаю вперше показали кадри в середині нового важкого БМП "Ві-Ен-17".

      • Організація дослідження та самозабезпечення сухопутних військ іранської армії Ірану презентувала легкий тактичний броньований автомобіль "Руін-Тан".

      • "Зіг-Зауер" представив пістолет серії Пі365 для прихованого носіння, що має обтічну форму та зелену точку замість мушки.

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      Теги: Новини України Техніка війни Зброя Укроборонпром Збройні сили України Війна
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