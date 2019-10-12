Техніка війни: Потужний бронетранспортер "Отаман-3". Гвинтівка безшумної стрільби "Шепіт"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – зіркою виставки "Зброя та безпека-2019" став бронетранспортер "Отаман-3" з інтегрованою системою кругового огляду та бойовим модулем. Він дивує простором, ергономікою та комфортом, а техначинка ще більш вражаюча. Виробник гвинтівки "Вулкан-М", знаної як "Малюк", представив гвинтівку безшумної стрільби "Шепіт", яку чекає ще пів року вдосконалення.

Також у випуску:

Що ще було на витсавці "Зброя та безпека":

Будь-яка війна починається з інженерного забезпечення. Від початку війни на Донбасі це зрозуміли навіть цивільні промисловці. Тоді створили захисні габіони, в які засипається пісок чи грунт. Того ж 2014 року інженери підприємства розробили це укриття з гофрованої сталі, яке має вкопуватись в землю. З того часу приблизно 15 таких почали службу на Донбасі, проте закуплені так і не були. Широкому загалу домівка відділення представлена вперше у 2019 на виставці.

Компанія "Едронс" ризикнула та, окрім кількох авіабезпілотників, за останні пів року створила цього Кентавра. Народжений за досвідом АТО й ООС він може керуватися дистанційно, або з пульта на поясі бійця, який йде поруч.

Держконцерн Укроборонпром цього разу презентував шість новинок, серед яких і проект багатофункціональної платформи "Кайра-150". На ній можна побудувати сімейство з дев’яти типів катерів.

Головні новинки України та світу:

► Державний концерн Укроборонпром оголосив конкурс на посади генеральних директорів ключових підприємств оборонної галузі.

► 10 жовтня в Україні відкрили складальну лінію радіостанцій турецької компанії "Аселсан".

► На Павлоградському хімічному заводі та конструкторському бюро "Південне" зібрали щонайменше 12 ракетних двигунів комплексу "Грім-2".

► На Черніговщині завершується етап по державним спільним випробуванням комплексу керованого ракетного озброєння "Бар'єр-В", на вертольоті Мі-8МСБ-В.

► Завершилась підготовка військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України до експлуатації ударного безпілотного оперативно-тактичного комплексу "Байрактар-2".

► Парашутно-рятувальні підрозділи отримали на 10 мільйонів гривень спеціального майна та спорядження.

► 8 жовтня до Одеси відправили майбутній корабель-розвідник для Військово-морських сил України.

► Укроборонсервіс, що входить до складу Укроборонпрому, передав у ЗСУ першу партію мобільних мінометів "Барс-8ММК" калібру 120 міліметрів.

► Проект Корвету потребує корегування.

► Нідерланди замовляють 1275 бронемашин.

► В мережі з’явилися фото російського Су-57 з підвісним контейнером, призначення його залишається таємницею.

► Китай збирає 450 компаній на виставці.

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• Туреччина випробувала бойовий лазер змонтований на бронеавтомобілі Кобра.

• Компанія Прат енд Вітні отримала контракт від мінооборини США на виробництво 332-х двигунів для Еф-35 на суму 5,7 мільярдів доларів. Н

• В Індії спустили на воду фрегат проекту 17А Нілджирі.

• В мережі з’явилося фото російського комплексу розвідки "Яструб АВ" для виявлення позицій артилерії.

• У зброярському телепроекті Китаю вперше показали кадри в середині нового важкого БМП "Ві-Ен-17".

• Організація дослідження та самозабезпечення сухопутних військ іранської армії Ірану презентувала легкий тактичний броньований автомобіль "Руін-Тан".

• "Зіг-Зауер" представив пістолет серії Пі365 для прихованого носіння, що має обтічну форму та зелену точку замість мушки.