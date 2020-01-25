Техника войны: Мощный гранатомет АГС-17 на Донбассе. Бракованные БТР-4

В свежем выпуске программы "Техника войны" – отстрел гранатомета АГС-17 "Пламя" сложно услышать с дистанции в полтора километра. Однако во время боев в городе он удобен тем, что можно вести навесной огонь из-за домов. Стало известно, что Лозовский кузнечно-механический завод поставил Харьковском конструкторском бюро 3 корпуса для БТР-4 новой партии с браком.

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Главное:

► Украина на две позиции опередила Россию в рейтинге самых технологически развитых стран.

► На военном аэродроме седьмой бригады тактической авиации монтируют новый автоматизированный командно-диспетчерский пункт от предприятия "Аэротехника-МЛТ".

► В Одесскую отдельную авиационную эскадрилью Госпогранслужбы прибыл вертолет Ми-8 МСБ-В. В течение года на "Мотор Сич" проводилась его модернизация.

► Акционерное общество "Меридиан" представило военным квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.

► Владимир Щетинин опубликовал у себя на Facebook информацию о выявленных проблемах при испытаниях отечественных 152-миллиметровых артснарядов для систем Гиацинт-Б и Гиацинт-С.

► Научно-производственный комплекс Искра, которое производит радиолокационные станции и комплексы РЭБ, оборудовал новый участок станков с числовым и программным управлением.

► В Государственной специальной службе транспорта торжественно открыли музей железнодорожных войск. Оборудование экспозиции своими руками длилось пол года и стоило пол миллиона.

Другое:

► 21 – 24 января в Лас-Вегасе прошла ежегодная оружейная выставка Shot Show-2020.

► Авторы видео уверяют, что решили проверить, как долго проживет глушитель их американского пулемета М249 SAW после непрерывной очереди в 700 патронов.

► Совет министров Бельгии уполномочила Министерство обороны купить 636 легких и 243 тяжелых грузовых автомобилей с бронированными кабинами до 2030 года.

► 18 января в Бангкоке состоялся военный парад в честь Дня Королевской армии Таиланда.

► В интернете появилось видео британского основного танка Challenger 2 Streetfighter II, который адаптировали к боям в городе.

► В Индии показали первые самоходные 155-міллімітровой артустановки К-9 Vajara-T собственного производства.