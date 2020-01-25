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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Техніка війни: Потужний гранатомет АГС-17 на Донбасі. Браковані БТР-4

      Техніка війни 250 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – відстріл гранатомета АГС-17 "Полум'я" складно почути з дистанції у півтора кілометра. Проте під час боїв у місті він зручний тим, що можна вести навісний вогонь з-за будинків. Стало відомо, що Лозовський ковальсько-механічний завод поставив Харківському конструкторському бюро 3 корпуси для БТР-4 нової партії із браком.

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Техніка війни Зброя
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