Техніка війни: Потужний гранатомет АГС-17 на Донбасі. Браковані БТР-4

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – відстріл гранатомета АГС-17 "Полум'я" складно почути з дистанції у півтора кілометра. Проте під час боїв у місті він зручний тим, що можна вести навісний вогонь з-за будинків. Стало відомо, що Лозовський ковальсько-механічний завод поставив Харківському конструкторському бюро 3 корпуси для БТР-4 нової партії із браком.

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