Техника войны. МВД получит французские вертолеты. В Киеве презентовали эксклюзивное оружие

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Министерство внутренних дел Украины вскоре получит 55 французских вертолетов компании Airbus Helicopters. В Киеве состоялась выставка эксклюзивного оружия от всемирно известных компаний.

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В Чернигове будет функционировать научный парк "Центр оборонных технологий", в котором будут работать промышленники, инвесторы, военные и стартаперы.

Украина заняла 30-е место в рейтинге "50 самых мощных армий мира" по версии журнала Newsweek.

Наблюдательный совет ГК "Укроборонпром" утвердил решение об оптимизации кадрового состава, согласно которому сократят 40% персонала.

Су-27 с бортовым номером 21 скоро пополнит парк одной из украинских авиабригад.

Контракт на поставку 49-ти основных танков "Оплот-Т" для армии Королевства Таиланд завершено.

В Черкассах презентовали трейлер военной драмы "Черкассы". Сюжет одноименного фильма основан на реальных событиях 2014 года.

Отремонтированный Су-27 с бортовым номером 21 скоро пополнит парк одной из украинских авиабригад.

Согласно электронным декларациям, 87 украинских нардепов имеют на руках 323 единицы огнестрельного оружия.

В США испытали новый материал для бронезащиты.

Россия похвасталась фейковой лазерной пушкой "Пересвет".