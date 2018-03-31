Техника войны. МВД получит французские вертолеты. В Киеве презентовали эксклюзивное оружие
В свежем выпуске программы "Техника войны" – Министерство внутренних дел Украины вскоре получит 55 французских вертолетов компании Airbus Helicopters. В Киеве состоялась выставка эксклюзивного оружия от всемирно известных компаний.
Также в выпуске:
В Чернигове будет функционировать научный парк "Центр оборонных технологий", в котором будут работать промышленники, инвесторы, военные и стартаперы.
Украина заняла 30-е место в рейтинге "50 самых мощных армий мира" по версии журнала Newsweek.
Наблюдательный совет ГК "Укроборонпром" утвердил решение об оптимизации кадрового состава, согласно которому сократят 40% персонала.
Су-27 с бортовым номером 21 скоро пополнит парк одной из украинских авиабригад.
Контракт на поставку 49-ти основных танков "Оплот-Т" для армии Королевства Таиланд завершено.
В Черкассах презентовали трейлер военной драмы "Черкассы". Сюжет одноименного фильма основан на реальных событиях 2014 года.
Отремонтированный Су-27 с бортовым номером 21 скоро пополнит парк одной из украинских авиабригад.
Согласно электронным декларациям, 87 украинских нардепов имеют на руках 323 единицы огнестрельного оружия.
В США испытали новый материал для бронезащиты.
Россия похвасталась фейковой лазерной пушкой "Пересвет".