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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Техніка війни. МВС отримає французькі гелікоптери. У Києві презентували ексклюзивну зброю

Техніка війни 290 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Міністерство внутрішніх справ України незабаром отримає 55 французьких гелікоптерів компанії Airbus Helicopters. У Києві відбулась виставка ексклюзивної зброї від всесвітньо відомих компаній.

Також у випуску:

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Теги: Техніка війни Зброя
Джерело: 24 Канал
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