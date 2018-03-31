Техніка війни. МВС отримає французькі гелікоптери. У Києві презентували ексклюзивну зброю
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Міністерство внутрішніх справ України незабаром отримає 55 французьких гелікоптерів компанії Airbus Helicopters. У Києві відбулась виставка ексклюзивної зброї від всесвітньо відомих компаній.
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