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      Техника войны. Новейшие "снайперки" ООС. Украинские летчики на вертолетах-амфибиях

      Техника войны 1001 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – оружие у снайперов ООС в основном иностранного производства: Barrett, Remington, которые они получили после подготовки в школе снайперов в "Десне". Вертолет-амфибия Ми-14 был разработан в 60-е, и он хорошо себя зарекомендовал. Именно на таких машинах в 2014-м украинские летчики перелетели на материковую Украину из-под носа российских оккупантов в Крыму.

      Также в выпуске:

      Министерство обороны Украины определило учреждения, где могут служить военнослужащие с ранением, инвалидностью или не пригодные по другим причинам. Перечень воинских частей и учреждений можно найти в приказе №510 от 10 октября 2018 года.

      16 октября, во время международных учений "Чистое небо-2018", разбился наш истребитель Су-27УБ. Украинский и американский летчики погибли, уводя самолет от деревни на Винничине.

      По информации источников Украинского вооруженного портала, руководство США, в рамках программы "Избыточное имущество", предложило передать Военно-морским силам Украины фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

      На днях Вашингтон окончательно отменил эмбарго (наложение ареста, препятствование) на продажу Украине оружия.

      К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на арсенале возле Ични привлечены более 700 человек и 150 единиц техники. К пожарным самолетам, танкам и машинам присоединился пожарный поезд и беспилотники ACS-3.

      В школе подготовки танкистов 169-го учебного центра введено обучение танковых боев в городе, разведки и маскировки по опыту боев на Донбассе.

      Гуманоидный робот "Атлас" от американо-японской компании "Бостон Дайнэмикс" уже научился уверенно преодолевать полосу препятствий, совершать прыжки, а также крутить сальто.

      Израильская компания FAB Defense запустила на рынок новую полимерную струйку под карабин Симонова.

      14 октября 2018 года было объявлено об объединении американских военно-промышленных корпораций L3 Technologies и Harris. Таким образом возникла седьмая по объему корпорация ВПК в мире. Ее персонал теперь насчитывает 48 тысяч сотрудников, а рыночная капитализация должна составить 33,5 миллиарда долларов.

      В эпицентре урагана Майкл оказалась база ВВС США Тиндалл и повреждения получили истребители F-15, F-16, F-22 и другие самолеты.

      В Азовское море в Краснодарском крае упал российский учебно-тренировочный самолет Л-39, а курсант катапультировался.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Оружие авиация Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Техника войны
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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