Техника войны. Новое снаряжение для украинской армии. Оборонные проекты агентства DARPA

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Силы специальных операций – элита украинской армии. Для них даже можно закупать элементы экипировки лучших мировых брендов. ССО получили 30 новых элементов формы и снаряжения. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA принадлежит Минобороны США и отвечает за разработку новых технологий для армии.

Также в выпуске:

Пехота в районе проведения ООС применяет новую тактику использования БМП в качестве самоходной пушки.

25 ноября малые бронированные артиллерийские катера, а также рейдовый буксир подверглись агрессии от российских пограничников.

Впервые за годы независимости воинские части фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил получили новейшие специальные автомобили.

Украина приняла участие в десятой выставке продукции военного назначения и средств для проведения контртеррористических операций в Пакистане.

Институт вооружения и военной техники наградил 50 победителей Всеармейского конкурса "Лучшее изобретение года".

Молодой американский изобретатель из фирмы Otolith Labs презентовал девайс для борьбы военных с укачиванием.

Израильская компания Elbit Systems представило свою новую разработку для поиска цели, наблюдения за ней и огневого воздействия.

В Санкт-Петербурге загорелся корабль, который сейчас строится.

В Германию ВВС Сербии передали один из девяти заказанных легких многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H-145М.

Египет закупил партию из 32 китайских ударных дронов.