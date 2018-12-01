Техника войны. Новое снаряжение для украинской армии. Оборонные проекты агентства DARPA
В свежем выпуске программы "Техника войны" – Силы специальных операций – элита украинской армии. Для них даже можно закупать элементы экипировки лучших мировых брендов. ССО получили 30 новых элементов формы и снаряжения. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA принадлежит Минобороны США и отвечает за разработку новых технологий для армии.
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