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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Техника войны. Новое снаряжение для украинской армии. Оборонные проекты агентства DARPA

      Техника войны 109 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – Силы специальных операций – элита украинской армии. Для них даже можно закупать элементы экипировки лучших мировых брендов. ССО получили 30 новых элементов формы и снаряжения. Агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA принадлежит Минобороны США и отвечает за разработку новых технологий для армии.

      Также в выпуске:

      Пехота в районе проведения ООС применяет новую тактику использования БМП в качестве самоходной пушки.

      25 ноября малые бронированные артиллерийские катера, а также рейдовый буксир подверглись агрессии от российских пограничников.

      Впервые за годы независимости воинские части фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил получили новейшие специальные автомобили.

      Украина приняла участие в десятой выставке продукции военного назначения и средств для проведения контртеррористических операций в Пакистане.

      Институт вооружения и военной техники наградил 50 победителей Всеармейского конкурса "Лучшее изобретение года".

      Молодой американский изобретатель из фирмы Otolith Labs презентовал девайс для борьбы военных с укачиванием.

      Израильская компания Elbit Systems представило свою новую разработку для поиска цели, наблюдения за ней и огневого воздействия.

      В Санкт-Петербурге загорелся корабль, который сейчас строится.

      В Германию ВВС Сербии передали один из девяти заказанных легких многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters H-145М.

      Египет закупил партию из 32 китайских ударных дронов.

      Теги: Оружие Вооруженные Силы Украины Техника войны
      Источник: 24 канал
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