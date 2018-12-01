Техніка війни. Нове спорядження для української армії. Оборонні проекти агенції DARPA
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Сили спеціальних операцій – еліта української армії. Для них навіть можна закуповувати елементи екіпірування кращих світових брендів. ССО отримали 30-ти нових елементів форми та спорядження. Агенція передових оборонних дослідницьких проектів DARPA належить Міноборони США та відповідає за розробку нових технологій для армії.
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