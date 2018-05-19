Техника войны. Ориентирование без GPS. Бесплатные пластические операции для воинов Донбасса

В свежем выпуске программы "Техника войны" – эксперты рассказали, как ориентироваться в местности самостоятельно, если сядут батареи, заглючат гаджеты или не будет ловить связь. В Украину прибыла команда канадских врачей для оказания помощи раненым активистам Майдана и воинам Донбасса. С 19 по 25 мая в Одессе они совместно с украинскими коллегами проведут бесплатные пластические операции.

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С начала агрессии России, украинская армия провела более 270 испытаний и исследований нового вооружения и военной техники. В результате, в частности прошлого года, проводилась опытная эксплуатация 40 типов образцов. Это невиданные показатели за все годы независимости Украины.

Заместитель министра обороны генерал-майор Олег Шевчук проинспектировал строительство военного городка и жилья для контрактников в Новоград-Волынском.

17-18 апреля в Национальной академии Сухопутных войск состоялась международная конференция относительно перспектив развития оснащение наземной компоненты армии.

10 мая Конструкторское бюро "Южное" получило патент на новую зенитную ракету, предположительно для перспективного ЗРК "Днепр". КБ "ЛУЧ" успешно испытало на Черниговщине новую экспортную модификацию ракетного комплекса "Скиф".

По оценке военного эксперта Сергея Згурца, модернизация танков Т-64 и их версии "Булат" тормозится, хотя является более приоритетной чем проект "Оплот".

На вооружение разведчиков Объединенных сил поступило новейшее лазерное оборудование, приборы наблюдения, датчики движения и беспилотники, работающие при любой погоде, и получили прозвище "пчелы".

Минобороны США выпустило запрос на информацию по субкомпактному оружию. Образец должен иметь калибр 9х19 милиметров, планку пикатини, стрелять одиночными и очередями. Компании должны предоставить предложения до 18 мая.

Спецназ южного военного округа России получил броневик КамАЗ-53949 "Тайфуненок" для 10 бойцов.

На ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" выделяют миллиард долларов. Конечно этих средств не хватит на достойное воскресение судна-посмешища, ибо ремонт индийского аналога стоил почти в 2,5 раз больше.

Сирийцы раскрыли секрет своей реактивной установки Golan-1000, которую построили на базе тренажера для вождения Т-72.