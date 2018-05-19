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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Техника войны. Ориентирование без GPS. Бесплатные пластические операции для воинов Донбасса

Техника войны 50 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – эксперты рассказали, как ориентироваться в местности самостоятельно, если сядут батареи, заглючат гаджеты или не будет ловить связь. В Украину прибыла команда канадских врачей для оказания помощи раненым активистам Майдана и воинам Донбасса. С 19 по 25 мая в Одессе они совместно с украинскими коллегами проведут бесплатные пластические операции.

Также в выпуске:

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На ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" выделяют миллиард долларов. Конечно этих средств не хватит на достойное воскресение судна-посмешища, ибо ремонт индийского аналога стоил почти в 2,5 раз больше.

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Теги: Новости Украины Война на Донбассе Лечение Оружие Вооруженные Силы Украины Техника войны
Источник: 24 Канал
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