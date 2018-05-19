Техніка війни. Орієнтування без GPS. Безкоштовні пластичні операції для воїнів Донбасу

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – експерти розповіли, як орієнтуватись у місцевості самотужки, якщо сядуть батареї, заглючать гаджети чи не буде ловити зв’язок. До України прибула команда канадських лікарів для надання допомоги пораненим активістам Майдану та воїнам Донбасу. З 19 по 25 травня в Одесі вони спільно з українськими колегами проведуть безкоштовні пластичні операції.

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Від початку агресії Росії, українська армія провела більше 270 випробувань і досліджень нового озброєння та військової техніки. В результаті, зокрема минулого року, проводилася дослідна експлуатація 40 типів зразків. Це небачені показники за усі роки незалежності України.

Заступник міністра оборони, генерал-майор Олег Шевчук проінспектував будівництво військового містечка та житла для контрактників у Новоград-Волинському.

17-18 квітня у Національній академії Сухопутних військ відбулася міжнародна конференція щодо перспектив розвитку оснащення наземної компоненти армії.

10 травня Конструкторське бюро "Південне" отримало патент на нову зенітну ракету, імовірно для перспективного ЗРК "Дніпро". КБ "ЛУЧ" успішно випробувало на Чернігівщині нову експортну модифікацію ракетного комплексу "Скіф".

За оцінкою військового експерта Сергія Згурця, модернізація танків Т-64 і їх версії "Булат" гальмується, хоча є більш пріорітетною за проект

"Оплот".

На озброєння розвідників Об’єднаних сил надійшло новітнє лазерне обладнання, прилади спостереження, датчики руху і безпілотники, що працюють за будь-якої погоди, і отримали прізвисько "бджоли".

Міноборони США видало запит на інформацію по субкомпактній зброї. Зразок повинен мати калібр 9х19 іліметрів, планку пікатіні, стріляти одиночними і чергами. Компанії мали надати пропозиції до 18 травня.

Спецназ південного військового округу Росії отримав броньовик КамАЗ 53949 "Тайфуньонок" для 10 бійців.

На ремонт і модернізацію авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" виділяють мільярд доларів. Звісно цих коштів не вистачить на достойне воскресіння судна-посміховиська, бо ремонт індійського аналога коштував майже у 2,5 раз більше.

Сирійці розкрили секрет своєї реактивної установки Golan-1000, яку побудували на базі тренажеру для водіння Т-72.