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      Техника войны: Партия бронеавтомобилей "Козак-2" для бригады ДШВ. Собственная авиация ССО

      Техника войны 120 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – 81-я бригада Десантно-штурмовых войск получила очередную партию бронеавтомобилей "Козак-2". Их точное количество неизвестно, однако на видео зафиксированы пять машин. Силы специальных операций отныне имеют собственную авиацию. 35-я смешанная эскадрилья создана на базе бригады транспортной авиации в Виннице.

      Также в выпуске:

      Главное:

      ► Ровно год назад, 18 января, семь самолетов 277-го авиаполка выполняли групповые полеты. Во время возвращения два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над Японским морем. В выпуске военный эксперт Константин Сивков объяснил причины и последствия трагедии.

      ► Государственная пограничная служба Украины получила первые два вертолета Airbus Helicopter Н-125. Запланировано предоставить службе еще 22 таких аппарата. Это машины легкого класса, которые могут взять на борт шесть человек.

      ► Комендоры катеров "Славянск" и "Старобельск" начали изучение артустановок 2М-3М. Скорость стрельбы пушек – 30 выстрелов в минуту, а дальность поражения целей до 3 километров.

      ► В районе Операции объединенных сил продолжается регистрация и учет машин, которые волонтеры передали как помощь, начиная с 2014 года.

      ► В 169-ом учебном центре "Десна" завершили строительство пяти общежитий для контрактников. Каждое двухэтажное здание рассчитано на 125 военнослужащих.

      ► Укроборонпром начал год с назначений на ключевые должности. Генеральным директором "Укрспецэкспорта" стал Вадим Ноздря, а директором завода имени Малышева – Василий Крылас.

      Другое:

      • Ученые пяти американских университетов создали уникальный квантовый камуфляж, который не видят инфракрасные камеры.

      • Польские десантники получили первые 15 аэромобильных внедорожников Aero 4х4. Машина от фирмы Auto Podlasie имеет 131-сильный двигатель и грузоподъемность 1 200 килограммов.

      • Сербия представила модернизированную югославскую БМП М-80А. Машина имеет повышенную броневую защиту и более мощный двигатель.

      • Противотанковый комплекс FGM-148 Javelin оборудовали оптикой нового поколения, которая позволяет вести огонь ночью и сокращает время обнаружения и захвата цели.

      • 16 января на юго-западе Китая первый опытный полет совершил беспилотник компании Tengoen Technology. Тяжелый трехдвигательный образец создан по двухфюзеляжной схеме.

      • В Индии совершил успешный взлет с палубы легкий многоцелевой самолет Tejas собственного производства, который является претендентом для замены Миг-29КУБ.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины авиация Оружие Вооруженные силы Украины Техника войны
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