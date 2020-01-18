Техніка війни: Партія бронеавтомобілів "Козак-2" для бригади ДШВ. Власна авіація ССО

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 81-а бригада Десантно-штурмових військ отримала чергову партію бронеавтомобілів "Козак-2". Їх точна кількість невідома, проте на відео зафіксовано п'ять машин. Сили спеціальних операцій відтепер мають власну авіацію. 35-та змішана ескадрилья створена на базі бригади транспортної авіації у Вінниці.

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