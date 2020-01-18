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      Техніка війни: Партія бронеавтомобілів "Козак-2" для бригади ДШВ. Власна авіація ССО

      Техніка війни 694 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 81-а бригада Десантно-штурмових військ отримала чергову партію бронеавтомобілів "Козак-2". Їх точна кількість невідома, проте на відео зафіксовано п'ять машин. Сили спеціальних операцій відтепер мають власну авіацію. 35-та змішана ескадрилья створена на базі бригади транспортної авіації у Вінниці.

      Також у випуску:

      Головне:

      ► Рівно рік тому, 18 січня, сім літаків 277-го авіаполку виконували групові польоти. Під час повернення два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіштовхнулися над Японським морем. У випуску військовий експерт Костянтин Сивков пояснив причини та наслідки трагедії.

      ► Державна прикордонна служба України отримала перші два гвинтокрили Airbus Helicopter Н-125. Заплановано надати службі ще 22 таких апарати. Це машини легкого класу, що можуть взяти на борт шість осіб. 

      ► Комендори катерів "Слов'янськ" та "Старобільськ" почали вивчення артустановок 2М-3М. Швидкострільність гармат 30 пострілів на хвилину, а дальність ураження цілей до 3 кілометрів. 

      ► В районі Операції об'єднаних сил триває реєстрація та облік машин, які волонтери передали як допомогу, починаючи з 2014 року. 

      ► У 169-у навчальному центрі "Десна" завершили будівництво п'яти гуртожитків для контрактників. Кожна двоповерхова будівля розрахована на 125 військовослужбовців. 

      ► Укроборонпром розпочав рік з призначень на ключові посади. Генеральним директором Укрспецекспорту став Вадим Ноздря, а директором заводу  імені Малишева – Василь Крилас. 

      Інше:

      • Науковці п’яти американських університетів створили унікальний квантовий камуфляж, який не бачать інфрачервоні камери. 

      • Польські десантники отримали перші 15 аеромобільних позашляховиків Aero 4х4. Машина від фірми Auto Podlasie має 131-сильний двигун та вантажопідйомність 1200 кілограмів. 

      • Сербія презентувала модернізовану югославську БМП М-80А. Машина має підвищений броньовий захист та більш потужний двигун. 

      • Протитанковий комплекс FGM-148 Javelin обладнали оптикою нового покоління, яка дозволяє вести вогонь вночі та скорочує час виявлення і захоплення цілі. 

      • 16 січня на південному заході Китаю перший дослідний політ здійснив безпілотник компанії Tengoen Technology. Важкий тридвигунний зразок створений за двофюзеляжною схемою. 

      • В Індії здійснив успішний зліт з палуби легкий багатоцільовий літак Tejas власного виробництва, який є претендентом для заміни Міг-29КУБ. 

      Лілія Ребрик засвітила бездоганну фігуру на відпочинку: пікантні фото
      18 січня
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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України авіація Техніка війни Збройні сили України Зброя
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