Техника войны. Почему руководство ВСУ не одобряет модернизированный вид снаряжения

В свежем выпуске программы "Техника войны" – производители их дарят целым подразделениям и даже испытают на себе, а все потому, что рынок плотоносок за последние четыре года в Украине вырос в разы и конкуренция невероятная. Этот облегченный аналог бронежилета популярен среди наших бойцов, однако руководством воспринимается неоднозначно.

Также в выпуске: Кладбище военной техники: какие страны до сих пор не избавились от боевого лома. Система противоракетной обороны "Железный купол".