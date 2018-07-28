Техника войны. Почему руководство ВСУ не одобряет модернизированный вид снаряжения
В свежем выпуске программы "Техника войны" – производители их дарят целым подразделениям и даже испытают на себе, а все потому, что рынок плотоносок за последние четыре года в Украине вырос в разы и конкуренция невероятная. Этот облегченный аналог бронежилета популярен среди наших бойцов, однако руководством воспринимается неоднозначно.
Также в выпуске:
Кладбище военной техники: какие страны до сих пор не избавились от боевого лома.
Система противоракетной обороны "Железный купол".
Источник: 24 канал
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