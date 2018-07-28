Техніка війни. Чому керівництво ЗСУ не схвалює модернізований вид спорядження

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – виробники їх дарують цілими підрозділам і навіть випробують на собі, а все тому, що ринок плотоносок за останні чотири роки в Україні зріс в рази і конкуренція є неймовірною. Цей полегшений аналог бронежилету популярний серед наших бійців, однак керівництвом сприймається неоднозначно.

Також у випуску: Цвинтарі військової техніки: які країни досі не позбулися бойового брухту. Система протиракетної оборони "Залізний купол".