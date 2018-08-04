Техника войны. Секреты бронемашины "Варта-Новатор" и заработки на кладбище самолетов
В свежем выпуске программы "Техника войны" – о презентации модернизированного бронеавтомобиля украинского производства "Варта-Новатор". Новая модель более легкая, быстрая и легкопроходимая – именно в такой нуждаются спецназовцы. Испытания "Страж-Новатор" показали, что он преодолевает все испытания танковой трассы.
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Источник: 24 канал
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