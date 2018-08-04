Техніка війни. Секрети бронемашини "Варта-Новатор" і заробітки на кладовищі літаків
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – про презентацію модернізованого бронеавтомобіля українського виробництва "Варта-Новатор". Нова модель більш легка, швидка та легкопрохідна – саме таку потребують спецназівці. Випробування "Варти-Новатор" показали, що він долає усі випробування танкової траси.
Також у випуску:
Які переваги в української компанії "Velmet", які виробляють військове спорядження для ЗСУ.
Авіаційні цвинтарі: як у США заробляють на непрацюючих літаках.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі