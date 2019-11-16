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      Техника войны: Серьезное обновление в ВСУ. Истребитель Dassualt Rafale до 2070 года

      Техника войны 286 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал в войска два модернизированных истребителя МиГ-29. ВВС Франции запланировали еще четыре этапа модернизации истребителя Dassualt Rafale, кроме уже утвержденного F3R. Что интересно, на вооружении этот образец сможет находиться до 2070 года.

      Также в выпуске:

      Главные новости Украины и мира

      ►Министр обороны Украины Андрей Загороднюк принял участие в 3-й международной конференции по морской безопасности, прошедшей в Одессе. Ситуацию в Черноморском регионе украинские специалисты обсудили с представителями США, Великобритании, Норвегии, Швеции и Турции.

      ► 13 ноября поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" и патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" ввели в состав Военно-морских сил Украины.

      ► Первые наземные испытания турецко-украинского беспилотника AKINCI.

      ► В Винницкой области началась реконструкция аэродрома "Гавришовка". Это аэродром совместного пользования, там, в частности, размещается бригада транспортной авиации ВВС и работает аэропорт "Винница", который и является заказчиком работ.

      ► Украинская бронетехника подготовила для Вооруженных сил Украины партию из нескольких десятков бронемашин "Варта Новатор", а также представила версию с боевым модулем "Ива".

      ► Интервью с начальником научно-испытательного отдела Святославом Седовым.

      ► Национальная гвардия на тендере закупки грузовиков для перевозки не менее 24 военнослужащих выбрала партию автомобилей МАЗ на сумму 24,2 миллиона гривен.

      ► В Ливии уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", который состоял на вооружении повстанцев Халифа Хафтара, которого поддерживает Россия.

      Другое:

      • Министерство обороны Израиля подписало контракт с компанией Israel Shipyards на проектирование перспективного малого корвета для замены больших ракетных катеров Saar 4.5.

      • Airbus Helicopters начали испытания полноценного образца перспективного палубного разведывательного беспилотного вертолета VSR700.

      • Курганский машиностроительный завод получил заказ на 168 боевых машин пехоты БМП-3 для Министерства обороны России. Общая стоимость партии 14,3 миллиарда рублей.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие Война Техника войны
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