Техника войны: Серьезное обновление в ВСУ. Истребитель Dassualt Rafale до 2070 года

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал в войска два модернизированных истребителя МиГ-29. ВВС Франции запланировали еще четыре этапа модернизации истребителя Dassualt Rafale, кроме уже утвержденного F3R. Что интересно, на вооружении этот образец сможет находиться до 2070 года.

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