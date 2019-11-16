Техніка війни: Серйозне оновлення в ЗСУ. Винищувач Dassualt Rafale до 2070 року

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав до війська два модернізованих винищувачі МіГ-29. ВПС Франції запланували ще чотири етапи модернізації винищувача Dassualt Rafale, окрім вже затвердженого F3R. Що цікаво, на озброєнні цей зразок зможе перебувати до 2070 року.

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