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      Техніка війни: Серйозне оновлення в ЗСУ. Винищувач Dassualt Rafale до 2070 року

      Техніка війни 582 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав до війська два модернізованих винищувачі МіГ-29. ВПС Франції запланували ще чотири етапи модернізації винищувача Dassualt Rafale, окрім вже затвердженого F3R. Що цікаво, на озброєнні цей зразок зможе перебувати до 2070 року.

      Також у випуску:

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      ► Інтерв’ю з начальником науково-випробувального відділу Святославом Седовим.

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      • Міністерство оборони Ізраїлю підписало контракт з компанією Israel Shipyards на проєктування перспективного малого корвета для заміни великих ракетних катерів Saar 4.5.

      • Airbus Helicopters почали випробування повноцінного зразка перспективного палубного розвідувального безпілотного вертольота VSR700.

      • Курганський машинобудівний завод отримав замовлення на 168 бойових машин піхоти БМП-3 для Міністерства оборони Росії. Загальна вартість партії 14,3 мільярда рублів.

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Техніка війни Війна Зброя Збройні сили України
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