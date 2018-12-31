Техника войны. Топ грандиозных военных новинок Украины и мира за 2018 год

В свежем выпуске программы "Техника войны" – о самых известных и наиболее мощных новинках Военно-промышленных комплексов Украины и мира за 2018 год.

Также в выпуске: Погибшие в мире коллеги-журналисты в 2018 году. ТОП-5 опасных стран. Переформатирование АТО в ООС. Военное положение. Агрессия России. Захваченные суда и моряки ВМС Украины. ТОП-10 новостей ВПК Украины: Испытания и принятие на вооружение комплекса "Ольха". Совершенствование санитарной машины Богдан 2251 и замена "Таблеток". Пикап Богдан 2351 в ВСУ. Завершение контракта по поставкам танков БМ Отплот-Т армии Таиланда. ПТРК FGM-148 Javelin и катера типа Island для Украины от США. Возвращение в строй ПВО комплексов "Куб", "Тор", С-125, С-300ПТ, С-300В1 и дальнобойный С-200В. Испытания противокорабельной ракеты "Нептун". Контракт на закупку для МВД Украины 55 вертолетов H-125, H-145, H-225. Запуск производства снарядов для "Гиацинта на ГАХК "Артем ". Линия сборки патронов от "Форт". Спуск на воду и испытания пары десантно-штурмовых катеров проекта 58181 "Кентавр". Завод "Кузница на Рыбацком". Международная выставка "Оружие и безопасность-2018", "Пожбезпека", "Авиасвит-XXI". Передача Вооруженным Силам Украины военной техники и вооружения с участием Президента Петра Порошенко. ПТРК от ГК "Укроборонпром" в 2018 году. Стоимость истребителя США 6-го поколения. ТОП-10 новостей ВПК мира: Винтовка L-5 под безгильзовый патрон. Беспилотник MQ-1 Predator ушел на пенсию. Ребрендинг Renault Defense на Arquus. Объединение Harris и L3 Technologies. Лазерное оружие Китая. Испытания Aselsan. Экзоскелет ONYX и "третья рука" для огнестрельного оружия. Выставка Eurosatory-2018 в Париже. Рекордный полет БПАК Zephir-S в течение 25 суток, 23 часов, 57 минут. Убийство журналиста Джамаль Хашоги и отказ Германии продавать оружие Саудовской Аравии. Первая субмарина на литий-ионих батареях. Япония. Прототип системы связи подводных и воздушных судов. Первые фото вертолета будущего Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant.