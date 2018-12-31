Техника войны. Топ грандиозных военных новинок Украины и мира за 2018 год
В свежем выпуске программы "Техника войны" – о самых известных и наиболее мощных новинках Военно-промышленных комплексов Украины и мира за 2018 год.
Также в выпуске:
Погибшие в мире коллеги-журналисты в 2018 году.
ТОП-5 опасных стран.
Переформатирование АТО в ООС.
Военное положение. Агрессия России. Захваченные суда и моряки ВМС Украины.
ТОП-10 новостей ВПК Украины:
Испытания и принятие на вооружение комплекса "Ольха".
Совершенствование санитарной машины Богдан 2251 и замена "Таблеток".
Пикап Богдан 2351 в ВСУ.
Завершение контракта по поставкам танков БМ Отплот-Т армии Таиланда.
ПТРК FGM-148 Javelin и катера типа Island для Украины от США.
Возвращение в строй ПВО комплексов "Куб", "Тор", С-125, С-300ПТ, С-300В1 и дальнобойный С-200В.
Испытания противокорабельной ракеты "Нептун".
Контракт на закупку для МВД Украины 55 вертолетов H-125, H-145, H-225.
Запуск производства снарядов для "Гиацинта на ГАХК "Артем ".
Линия сборки патронов от "Форт".
Спуск на воду и испытания пары десантно-штурмовых катеров проекта 58181 "Кентавр".
Завод "Кузница на Рыбацком".
Международная выставка "Оружие и безопасность-2018", "Пожбезпека", "Авиасвит-XXI".
Передача Вооруженным Силам Украины военной техники и вооружения с участием Президента Петра Порошенко.
ПТРК от ГК "Укроборонпром" в 2018 году.
Стоимость истребителя США 6-го поколения.
ТОП-10 новостей ВПК мира:
Винтовка L-5 под безгильзовый патрон.
Беспилотник MQ-1 Predator ушел на пенсию.
Ребрендинг Renault Defense на Arquus. Объединение Harris и L3 Technologies.
Лазерное оружие Китая. Испытания Aselsan.
Экзоскелет ONYX и "третья рука" для огнестрельного оружия.
Выставка Eurosatory-2018 в Париже.
Рекордный полет БПАК Zephir-S в течение 25 суток, 23 часов, 57 минут.
Убийство журналиста Джамаль Хашоги и отказ Германии продавать оружие Саудовской Аравии.
Первая субмарина на литий-ионих батареях. Япония.
Прототип системы связи подводных и воздушных судов.
Первые фото вертолета будущего Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant.