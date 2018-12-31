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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Техника войны. Топ грандиозных военных новинок Украины и мира за 2018 год

      Техника войны 135 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – о самых известных и наиболее мощных новинках Военно-промышленных комплексов Украины и мира за 2018 год.

      Также в выпуске:

      Погибшие в мире коллеги-журналисты в 2018 году.

      ТОП-5 опасных стран.

      Переформатирование АТО в ООС.

      Военное положение. Агрессия России. Захваченные суда и моряки ВМС Украины.

      ТОП-10 новостей ВПК Украины:

      Испытания и принятие на вооружение комплекса "Ольха".

      Совершенствование санитарной машины Богдан 2251 и замена "Таблеток".

      Пикап Богдан 2351 в ВСУ.

      Завершение контракта по поставкам танков БМ Отплот-Т армии Таиланда.

      ПТРК FGM-148 Javelin и катера типа Island для Украины от США.

      Возвращение в строй ПВО комплексов "Куб", "Тор", С-125, С-300ПТ, С-300В1 и дальнобойный С-200В.

      Испытания противокорабельной ракеты "Нептун".

      Контракт на закупку для МВД Украины 55 вертолетов H-125, H-145, H-225.

      Запуск производства снарядов для "Гиацинта на ГАХК "Артем ".

      Линия сборки патронов от "Форт".

      Спуск на воду и испытания пары десантно-штурмовых катеров проекта 58181 "Кентавр".

      Завод "Кузница на Рыбацком".

      Международная выставка "Оружие и безопасность-2018", "Пожбезпека", "Авиасвит-XXI".

      Передача Вооруженным Силам Украины военной техники и вооружения с участием Президента Петра Порошенко.

      ПТРК от ГК "Укроборонпром" в 2018 году.

      Стоимость истребителя США 6-го поколения.

      ТОП-10 новостей ВПК мира:

      Винтовка L-5 под безгильзовый патрон.

      Беспилотник MQ-1 Predator ушел на пенсию.

      Ребрендинг Renault Defense на Arquus. Объединение Harris и L3 Technologies.

      Лазерное оружие Китая. Испытания Aselsan.

      Экзоскелет ONYX и "третья рука" для огнестрельного оружия.

      Выставка Eurosatory-2018 в Париже.

      Рекордный полет БПАК Zephir-S в течение 25 суток, 23 часов, 57 минут.

      Убийство журналиста Джамаль Хашоги и отказ Германии продавать оружие Саудовской Аравии.

      Первая субмарина на литий-ионих батареях. Япония.

      Прототип системы связи подводных и воздушных судов.

      Первые фото вертолета будущего Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant.

      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Война Оружие Техника войны
      Источник: 24 канал
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