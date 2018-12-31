Техніка війни. Топ грандіозних військових новинок України та світу за 2018 рік
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – про найвідоміші та найбільш потужні новинки Військово-промислових комплексів України та світу за 2018 рік.
Також у випуску:
Загиблі у світі колеги-журналісти в 2018 році.
ТОП-5 небезпечних країн.
Переформатування АТО в ООС.
Воєнний стан. Агресія Росії. Захоплені судна та моряки ВМС України.
ТОП-10 новин ВПК України:
Випробування та прийняття на озброєння комплексу "Вільха".
Вдосконалення санітарної машини Богдан 2251 та заміна "Таблеток".
Пікап Богдан 2351 у ЗСУ.
Завершення контракту щодо постачання танків БМ Отплот-Т армії Таїланду.
ПТРК FGM-148 Javelin та катери типу Island для України від США.
Повернення у стрій ППО комплексів "Куб", "Тор", С-125, С-300ПТ, С-300В1 і далекобійний С-200В.
Випробування протикорабельної ракети "Нептун".
Контракт на закупівлю для МВС України 55 гелікоптерів H-125, H-145, H-225.
Запуск виробництва снарядів для "Гіацинта на ДАХК "Артем".
Лінія збирання патронів від "Форт".
Спуск на воду та випробування пари десантно-штурмових катерів проекту 58181 "Кентавр".
Завод "Кузня на Рибальському".
Міжнародна виставка "Зброя та безпека-2018", "Пожбезпека", "Авіасвіт-XXI".
Передача Збройним Силам України військової техніки та озброєння за участю Президента Петра Порошенка.
ПТРК від ДК "Укроборонпром" у 2018 році.
Вартість винищувача США 6-го покоління.
ТОП-10 новин ВПК світу:
Гвинтівка L-5 під безгільзовий патрон.
Безпілотник MQ-1 Predator пішов на пенсію.
Ребрендинг Renault Defense на Arquus. Об’єднання Harris та L3 Technologies.
Лазерна зброя Китаю. Випробування Aselsan.
Екзоскелет ONYX та "третя рука" для вогнепальної зброї.
Виставка Eurosatory-2018 у Парижі.
Рекордний політ БПАК Zephir-S упродовж 25 діб, 23 годин, 57 хвилин.
Вбивство журналіста Джамаль Хашогі та відмова Німеччини продавати зброю Саудівській Аравії.
Перша субмарина на літій-іоних батареях. Японія.
Прототип системи зв’язку підводних та повітряних суден.
Перші фото гелікоптера майбутнього Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant.