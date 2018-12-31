Техніка війни. Топ грандіозних військових новинок України та світу за 2018 рік

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – про найвідоміші та найбільш потужні новинки Військово-промислових комплексів України та світу за 2018 рік.

Також у випуску: Загиблі у світі колеги-журналісти в 2018 році. ТОП-5 небезпечних країн. Переформатування АТО в ООС. Воєнний стан. Агресія Росії. Захоплені судна та моряки ВМС України. ТОП-10 новин ВПК України: Випробування та прийняття на озброєння комплексу "Вільха". Вдосконалення санітарної машини Богдан 2251 та заміна "Таблеток". Пікап Богдан 2351 у ЗСУ. Завершення контракту щодо постачання танків БМ Отплот-Т армії Таїланду. ПТРК FGM-148 Javelin та катери типу Island для України від США. Повернення у стрій ППО комплексів "Куб", "Тор", С-125, С-300ПТ, С-300В1 і далекобійний С-200В. Випробування протикорабельної ракети "Нептун". Контракт на закупівлю для МВС України 55 гелікоптерів H-125, H-145, H-225. Запуск виробництва снарядів для "Гіацинта на ДАХК "Артем". Лінія збирання патронів від "Форт". Спуск на воду та випробування пари десантно-штурмових катерів проекту 58181 "Кентавр". Завод "Кузня на Рибальському". Міжнародна виставка "Зброя та безпека-2018", "Пожбезпека", "Авіасвіт-XXI". Передача Збройним Силам України військової техніки та озброєння за участю Президента Петра Порошенка. ПТРК від ДК "Укроборонпром" у 2018 році. Вартість винищувача США 6-го покоління. ТОП-10 новин ВПК світу: Гвинтівка L-5 під безгільзовий патрон. Безпілотник MQ-1 Predator пішов на пенсію. Ребрендинг Renault Defense на Arquus. Об’єднання Harris та L3 Technologies. Лазерна зброя Китаю. Випробування Aselsan. Екзоскелет ONYX та "третя рука" для вогнепальної зброї. Виставка Eurosatory-2018 у Парижі. Рекордний політ БПАК Zephir-S упродовж 25 діб, 23 годин, 57 хвилин. Вбивство журналіста Джамаль Хашогі та відмова Німеччини продавати зброю Саудівській Аравії. Перша субмарина на літій-іоних батареях. Японія. Прототип системи зв’язку підводних та повітряних суден. Перші фото гелікоптера майбутнього Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant.