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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Техніка війни. Топ грандіозних військових новинок України та світу за 2018 рік

      Техніка війни 314 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – про найвідоміші та найбільш потужні новинки Військово-промислових комплексів України та світу за 2018 рік.

      Також у випуску:

      Загиблі у світі колеги-журналісти в 2018 році.

      ТОП-5 небезпечних країн.

      Переформатування АТО в ООС.

      Воєнний стан. Агресія Росії. Захоплені судна та моряки ВМС України.

      ТОП-10 новин ВПК України:

      Випробування та прийняття на озброєння комплексу "Вільха".

      Вдосконалення санітарної машини Богдан 2251 та заміна "Таблеток".

      Пікап Богдан 2351 у ЗСУ.

      Завершення контракту щодо постачання танків БМ Отплот-Т армії Таїланду.

      ПТРК FGM-148 Javelin та катери типу Island для України від США.

      Повернення у стрій ППО комплексів "Куб", "Тор", С-125, С-300ПТ, С-300В1 і далекобійний С-200В.

      Випробування протикорабельної ракети "Нептун".

      Контракт на закупівлю для МВС України 55 гелікоптерів H-125, H-145, H-225.

      Запуск виробництва снарядів для "Гіацинта на ДАХК "Артем".

      Лінія збирання патронів від "Форт".

      Спуск на воду та випробування пари десантно-штурмових катерів проекту 58181 "Кентавр".

      Завод "Кузня на Рибальському".

      Міжнародна виставка "Зброя та безпека-2018", "Пожбезпека", "Авіасвіт-XXI".

      Передача Збройним Силам України військової техніки та озброєння за участю Президента Петра Порошенка.

      ПТРК від ДК "Укроборонпром" у 2018 році.

      Вартість винищувача США 6-го покоління.

      ТОП-10 новин ВПК світу:

      Гвинтівка L-5 під безгільзовий патрон.

      Безпілотник MQ-1 Predator пішов на пенсію.

      Ребрендинг Renault Defense на Arquus. Об’єднання Harris та L3 Technologies.

      Лазерна зброя Китаю. Випробування Aselsan.

      Екзоскелет ONYX та "третя рука" для вогнепальної зброї.

      Виставка Eurosatory-2018 у Парижі.

      Рекордний політ БПАК Zephir-S упродовж 25 діб, 23 годин, 57 хвилин.

      Вбивство журналіста Джамаль Хашогі та відмова Німеччини продавати зброю Саудівській Аравії.

      Перша субмарина на літій-іоних батареях. Японія.

      Прототип системи зв’язку підводних та повітряних суден.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Техніка війни Зброя Війна
      Джерело: 24 канал
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