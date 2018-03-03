Техника войны. Украинские танки на вооружении США. Смерть легендарного летчика-испытателя
В свежем выпуске программы "Техника войны" – Украина договаривается о передаче на экспорт в США одного боевого танка "Оплот". По сообщению государственного предприятия "Антонов", не стало летчика-испытателя Юрия Курлина.
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