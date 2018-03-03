Техника войны. Украинские танки на вооружении США. Смерть легендарного летчика-испытателя

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Украина договаривается о передаче на экспорт в США одного боевого танка "Оплот". По сообщению государственного предприятия "Антонов", не стало летчика-испытателя Юрия Курлина.

Также в выпуске:

Ракетный комплекс "Ольха" готов уже на 90% и вскоре Генштаб должен принять решение о серийном производстве ракет.

Указом Президента Украины в украинской армии создано Командование сил логистики. Оно объединит в себе службу тыла и вооружения ВСУ.

Министерство обороны ЮАР заказало в Нидерландах три малых патрульных корабля Damen Stan Patrol 6211.

25-27 февраля в Абу-Даби прошла международная выставка-конференция беспилотных систем и технологий "Юмекс-2018".

На Сингапурском авиашоу презентовали наземного колесного боевого робота "Джегер-6". Разработка компании ST Kinetics может работать 48 часов, нести на себе 250 килограммов и имеет максимальную скорость 16 километров в час.

Литва завершила первый этап реализации проекта закупки легких и средних тактических бронемашин 4х4.

Директор компании по производству индивидуальной защиты "Украинская броня" испытал на себе бронежилет с плитой 3 уровня защиты.