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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Техника войны. Украинские танки на вооружении США. Смерть легендарного летчика-испытателя

Техника войны 12:59, 3 марта 1732 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Украина договаривается о передаче на экспорт в США одного боевого танка "Оплот". По сообщению государственного предприятия "Антонов", не стало летчика-испытателя Юрия Курлина.

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Теги: Новости Украины Новости США Оружие Сингапур Потери Литва Техника войны
Источник: 24 Канал
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