Техніка війни. Українські танки на озброєнні США. Смерть легендарного льотчика-випробувача

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Україна домовляється про передачу на експорт до США одного бойового танка "Оплот". За повідомленням державного підприємства "Антонов", не стало льотчика-випробувача Юрія Курліна.

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