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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Техніка війни. Українські танки на озброєнні США. Смерть легендарного льотчика-випробувача

Техніка війни 12:56, 3 березня 3342 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Україна домовляється про передачу на експорт до США одного бойового танка "Оплот". За повідомленням державного підприємства "Антонов", не стало льотчика-випробувача Юрія Курліна.

Також у випуску:

Ракетний комплекс "Вільха" готовий вже на 90% і невдовзі Генштаб має прийняти рішення про серійне виробництво ракет.

Указом Президента України в українському війську створено Командування сил логістики. Воно об’єднає в собі службу тилу та озброєння Збройних Сил України.

Міністерство оборони ЮАР замовило у Нідерландах три малих патрульних корабля Damen Stan Patrol 6211.

25-27 лютого в Абу-Дабі пройшла міжнародна виставка-конференція безпілотних систем і технологій "Юмекс-2018".

На Сінгапурському авіашоу презентували наземного колісного бойового робота "Джегер-6". Розробка компанії ST Kinetics може працювати 48 годин, нести на собі 250 кілограмів і має максимальну швидкість 16 кілометрів за годину.

Литва завершила перший етап реалізації проекту закупівлі легких і середніх тактичних бронемашин 4х4.

Директор компанії з виробництва індивідуального захисту "Українська броня" випробував на собі бронежилет з плитою 3 рівня захисту.

Теги: Новини України Новини США Втрати Зброя Сінгапур Литва Техніка війни
Джерело: 24 Канал
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