Техника войны: Украинское 3D-изобретение школьника для разминирования. Новые виды сухих пайков

В свежем выпуске программы "Техника войны" – 16-летний школьник Илья Мельник на 3D-принтере разработал электронную руку, которую можно совместить с роботом для разминирования. Командование Сил логистики презентовало новые сухие пайки на 14 различных рационов и образцы инвентарного вещевого имущества.

Также в выпуске:

Главное:

► Во время брифинга представителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины стало известно, что в прошлом году Вооруженные Силы Украины получили 7400 единиц новой и модернизированной военной техники и вооружения.

► Предприятия "Автокраз" и "Нафтоавтоматика" передали украинской армии Краз-5233НЕ с бронированным кунгом-фургоном. Он оборудован нишами для имущества, лестницами, системой кондиционирования, отопления и вентиляции.

► Одна из воинских частей на Хмельнитчине получила от Центральной автомобильной базы хранения бронемашины "Варта".

► Конструкторское бюро "Луч" продемонстрировало противотанковый ракетный комплекс "Амулет" на шасси БРДМ-2.

► Шепетовский ремонтный завод через площадку ProZorro покупает 6 российских двигателей ЯМЗ-238Н на сумму 2 миллиона 184 тысячи гривен.

► Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ведомство не будет отзывать из воинских частей бронежилеты "Корсар", о которых ГБР инициировало расследование.

Другое:

* Израиль начал серийное производство бронетранспортера Эйтен (Eitan). Его позиционируют, как самую защищенную машину этого класса в мире.

• Индонезийская компания PT Pindad запускает серийное производство средних танков Kaplan MT для собственной армии.

• Военно-морские силы Мексики пополнились фрегатом "Реформатор" проекта "Сигма 105-14".

• Военно-морские силы США получили первый транспортный конвертоплан CMB-22B.

• Китай для переброски военных медиков и грузов в зону борьбы с коронавирусом применил новые самолеты Y-20.

В Лондоне прошла 20-я юбилейная выставка-конференция Интернешнл Амод Уиклз-2020. К каким выводам пришли участники – узнайте в видео программы.