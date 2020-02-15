Техінка війни: Український 3D-винахід школяра для розмінування. Нові види сухих пайків

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 16-річний школяр Ілля Мельник на 3D-принтері розробив електронну руку, яку можна поєднати з роботом для розмінування. Командування Сил логістики презентувало нові сухі пайки на 14 різних раціонів та зразки інвентарного речового майна.

Також у випуску:

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► Під час брифінгу представника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України стало відомо, що торік Збройні Сили України отримали 7400 одиниць нової та модернізованої військової техніки й озброєння.

► Підприємства "Автокраз" та "Нафтоавтоматика" передали українській армії Краз-5233НЕ із броньованим кунгом-фургоном. Його обладнано нішами для майна, драбинами, системою кондиціювання, опалення та вентиляції.

► Одна з військових частин на Хмельниччині отримала від Центральної автомобільної бази зберігання бронемашини "Варта".

► Конструкторське бюро "Луч" продемонструвало протитанковий ракетний комплекс "Амулет" на шасі БРДМ-2.

► Шепетівський ремонтний завод через майданчик ProZorro купує 6 російських двигунів ЯМЗ-238Н на суму 2 мільйони 184 тисячи гривень.

► Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що відомство не відкликатиме з військових частин бронежилети "Корсар", щодо яких ДБР ініціювало розслідування.

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