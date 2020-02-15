21:20
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Техінка війни: Український 3D-винахід школяра для розмінування. Нові види сухих пайків

      Техніка війни Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 16-річний школяр Ілля Мельник на 3D-принтері розробив електронну руку, яку можна поєднати з роботом для розмінування. Командування Сил логістики презентувало нові сухі пайки на 14 різних раціонів та зразки інвентарного речового майна.

      Також у випуску:

      Головне:

      ► Під час брифінгу представника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України стало відомо, що торік Збройні Сили України отримали 7400 одиниць нової та модернізованої військової техніки й озброєння.

      ► Підприємства "Автокраз" та "Нафтоавтоматика" передали українській армії Краз-5233НЕ із броньованим кунгом-фургоном. Його обладнано нішами для майна, драбинами, системою кондиціювання, опалення та вентиляції.

      ► Одна з військових частин на Хмельниччині отримала від Центральної автомобільної бази зберігання бронемашини "Варта".

      ► Конструкторське бюро "Луч" продемонструвало протитанковий ракетний комплекс "Амулет" на шасі БРДМ-2.

      ► Шепетівський ремонтний завод через майданчик ProZorro купує 6 російських двигунів ЯМЗ-238Н на суму 2 мільйони 184 тисячи гривень.

      ► Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що відомство не відкликатиме з військових частин бронежилети "Корсар", щодо яких ДБР ініціювало розслідування.

      Інше:

      • Ізраїль розпочав серійне виробництво бронетранспортера Ейтен (Eitan). Його позиціонують, як найзахищенішу машину цього класу в світі.

      • Індонезійська компанія PT Pindad запускає серійне виробництво середніх танків Kaplan MT для власної армії.

      • Військово-морські сили Мексики поповнилися фрегатом "Реформатор" проєкту "Сігма 105-14".

      • Військово-морські сили США отримали перший транспортний конвертоплан CMB-22B. 

      • Китай для перекидання військових медиків та вантажів у зону боротьби з коронавірусом застосував нові літаки Y-20.

      У Лондоні пройшла 20-та ювілейна виставка-конференція Інтернешнл Амод Віклз-2020. Яких висновків дійшли учасники – дізнайтеся у відео програми.

      Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео та головні тези
      сьогодні
      2622
      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Збройні сили України Техніка війни Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:00 Велике інтерв'ю з Зеленським: що наговорив президент і чому вірити не варто
      Віталій Шабунін 281
      сьогодні , 20:30 "Відрядження" на Донбас: як військові РФ намагаються приховати свої злочини
      Леонід Остальцев 443
      сьогодні , 20:00 Маски скинуто: соратник Тимошенко виступив на захист Онищенка
      Сергій Лещенко 817
      сьогодні , 19:00 Оскароносний фільм "1917": дивитись чи ні
      Олег Сенцов 1032
      сьогодні , 18:00 Відповідь ветерана Шарію: як АТОвець започаткував власний бізнес
      Леонід Остальцев 959
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук