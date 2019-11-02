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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      24 Канал Программы Техника войны
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Техника войны: "Укроборонпром" передал оружие ВСУ. Зачем США советские БТР

      Техника войны 288 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – государственный концерн "Укроборонпром" передал Вооруженным Силам Украины и Национальной гвардии 697 единиц вооружения и военной техники. Командование Национальной гвардии США заказало у голливудских специалистов шестьдесят советских БТРов и танков Т-72, созданных из военных автомобилей Хамви.

      Также в выпуске:

      Главное:

      ► В районе проведения операции Объединенных сил введен режим “Желтый”. Военным и правоохранителям предоставлен ряд специальных полномочий. Среди них, ограничение пользования зарегистрированным огнестрельным оружием, осуществление полетов и аэросъемки беспилотниками.

      ► Неправительственными организациями "Хало Траст" и "Эф-Эс-Ди" была осуществлена передача 13 разминированных участков в Славянском, Лиманском, Бахмутском районах общей площадью 100 гектаров представителям местных органов власти. Теперь они пригодны для использования. Очистка от взрывоопасных предметов велась с 2016 года при финансовой поддержке правительств США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии и Чешской Республики.

      ► В тендере МВД Перу на закупку среднего транспортного самолета для Нацполиции победил украинский "Ан-178". Его стоимость составит около 65 миллионов долларов. Согласно законодательству Перу, итоги тендера должен утвердить президент страны. Самолет заменит Ан-32, который сейчас используют местные правоохранители. Кстати, меценат из Николаева Егор Шишкин приобрел и безвозмездно передал на баланс 10 морской авиационной бригады легкий транспортный самолет Ан-2.

      ► Базой авиационно-технического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины объявлен тендер на закупку 65 защитных шлемов. Речь идет о модели ЗШ-7АП, или ее аналогах. Ожидаемая стоимость закупки 15,6 миллиона гривен. ЗШ-7 – это еще советская разработка 80-х годов, однако и сейчас используется многими странами, в том числе и Украиной. Также армейская авиация Сухопутных войск использует польские защитные авиационные шлемы Ти-Эйч-Эл-5 Эн-Ви с очками ночного видения Пи-Эн-Эл-3.

      ► На Закарпатье Служба безопасности Украины предупредила незаконный ввоз запчастей к вертолетам Ми-24. На пропускном пункте Тиса в технологических пустотах автомобиля местного жителя правоохранители обнаружили 6 алюминиевых закрылков и контрольно-проверочную аппаратуру. Операция проведена совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры.

      ► В состав украинских ВМС ВС Украины зачислено поисково-спасательное судно "Александр Охрименко". В августе этого года был передан Министерством инфраструктуры Украины. Полное водоизмещение корабля 2258 тонн. Длина 61 метра, а ширина – 14. Оснащен двумя дизелями Вотсила по 1300 киловатт и тремя дизельгенераторами Вольво Пинта по 190 киловатт. При экономичном ходе в 6 узлов может пройти 5800 миль и автономно выполнять задачи в море 30 суток.

      ► Завод "Богдан Моторс" досрочно выполнил государственный оборонный заказ и в Вооруженные силы отправлена очередная партия грузовиков "Богдан 63172". Напомним, первые поставки на базе белорусских машкомплектов Богдан 6317 начались в 2016 году, и модификация стала поступать в войска в прошлом году. Также стало известно, что на Яворовском и Широколановском полигонах прошли ведомственные испытания два образца: автокран КТА-25 и экскаватор ЭОВ-4421 на шасси КрАЗ-63221.

      ► Министерство обороны Украины и Федеральное Министерство обороны Германии заключили соглашение о предоставление нам гранта в 1,5 миллиона евро для приобретения медицинского оборудования. Речь об интервенционной ангиографической системе Алфинекс Кор Плюс, флюороскопической рентгеновской системе, цифровой и рентгеновской диагностической системе. Оборудование будет установлено в Национальном военно-медицинском клиническом центре до конца этого года.

      ► Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который определяет основания и условия привлечения к ответственности военных и полицейских, которые виновны в нанесении ущерба военному и другому имуществу во время службы. Закон распространяется и на военнообязанных и резервистов во время сборов. Материальная ответственность не будет превышать 15 прожиточных минимумов, то есть 28.815 грн, но не будет освобождать от дисциплинарной. Закон вступил в силу 30 октября.

      Другое:

      • Сервисы Гугл отныне могут идентифицировать оружие. Достаточно ввести в поиск правильный серийный номер.

      • Компания Бостон Дайнемикс выпустила ролик-пародию. Герой видео – продукт компании: двуногий антропоморфный робот Атлас. Он продемонстрировал незаурядную меткость в стрельбе.

      • Черногория и США подписали 36-миллионный контракт на закупку легких тактических машин Ошкош Дефенс 4х4.

      • Немецкая компания "Краус Мафей Вегмен" передала Бундесверу модернизированный танк Леопард 2А7 Ви.

      • Саудовская Аравия закупила в Польше систему для обнаружения беспилотников "Скай Контрол".

      • Французское судостроительное объединение Невал Групп начало строительство главного фрегата типа Эф-Ди-Ай.

      * Германия получила первый морской многоцелевой вертолет Эн-Эйч-90 Эс-Си Лайн от "Эирбас Хеликоптерз" из контракта, который подписали в 2015 году.

      • Северная Корея возобновила ракетные испытания на фоне тупика в переговорах с США.

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      НАТО отказало во встрече Столтенберга с освобожденными украинскими моряками, – СМИ
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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Укроборонпром Новости США Оружие Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Техника войны
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