Техніка війни: "Укроборонпром" передав зброю ЗСУ. Навіщо США радянські БТР

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – державний концерн "Укроборонпром" передав до Збройних Сил України та Національної гвардії 697 одиниць озброєння та військової техніки. Командування Національної гвардії США замовило у голлівудських спеціалістів шістдесят радянських БТРів і танків Т-72, створених з військових автомобілів Хамві.

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► В районі проведення операції Об’єднаних сил введено режим “Жовтий”. Військовим та правоохоронцям надано ряд спеціальних повноважень. Серед них, обмеження користування зареєстрованою вогнепальною зброєю, здійснення польотів та аерозйомки безпілотниками.

► Неурядовими організаціями "Хало Траст" і "Еф-Ес-Ді" була здійснена передача 13 розмінованих ділянок в Слов’янському, Лиманському, Бахмутському районах загальною площею 100 гектарів представникам місцевих органів влади. Тепер вони придатні для використання. Очистка від вибухонебезпечних предметів велася з 2016 року за фінансової підтримки урядів США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Бельгії, Швейцарії та Чеської Республіки.

► В тендері МВС Перу на закупівлю середнього транспортного літака для нацполіції переміг український «Ан-178». Його вартість складе близько 65 мільйонів доларів. Згідно з законодавством Перу, підсумки тендеру має затвердити президент країни. Літак замінить Ан-32, який зараз використовують місцеві правоохоронці. До речі, меценат з Миколаєва Єгор Шишкін придбав та безоплатно передав на баланс 10 морської авіаційної бригади легкий транспортний літак Ан-2.

► Базою авіаційно-технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних сил України оголошено тендер на закупівлю 65 захисних шоломів. Мова йде про модель ЗШ-7АП, або її аналоги. Очікувана вартість закупки 15,6 мільйона гривень. ЗШ-7 – це ще радянська розробка 80-х років, проте і зараз використовується багатьма країнами, в тому числі і Україною. Також армійська авіація Сухопутних військ використовує польські захисні авіаційні шоломи Ті-Ейч-Ел-5 Ен-Ві з окулярами нічного бачення Пі-Ен-Ел-3.

► На Закарпатті Служба безпеки України попередила незаконне ввезення запчастин до гелікоптерів Мі-24. На пропускному пункті Тиса в технологічних порожнечах автомобіля місцевого мешканця правоохоронці виявили 6 алюмінієвих закрилок та контрольно-перевірочну апаратуру. Операція проведена спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

► До складу українських ВМС ЗС України зараховано пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко". У серпні цього року його було передано Міністерством інфраструктури України. Повна водотоннажність корабля 2258 тонн. Довжина 61 метри, а ширина – 14. Оснащений двома дизелями Вотсіла по 1300 кіловат та трьома дизельгенераторами Вольво Пінта по 190 кіловат. При економному ході в 6 вузлів може пройти 5800 миль та автономно виконувати завдання в морі 30 діб.

► Завод "Богдан Моторс" достроково виконав Державне оборонне замовлення і до Збройних сил відправлено чергову партію вантажівок "Богдан 63172". Нагадаємо, перші поставки на базі білоруських машкомплектів Богдан 6317 розпочалися у 2016 році і модифікація почала надходити у війська минулого року. Також стало відомо, що на Яворівському та Широколанівському полігонах пройшли відомчі випробування два зразка: автокран КТА-25 та екскаватор ЕОВ-4421-МУ на шасі КрАЗ-63221.

► Міністерство оборони України та Федеральне Міністерство оборони Німеччини уклали угоду про надання нам гранту у 1,5 мільйонів євро для придбання медичного обладнання. Мова про інтервенційну ангіографічну систему Алфінекс Кор Плюс, флюороскопічну рентгенівську систему, цифрову та рентгенівську діагностичну системи. Обладнання буде встановлено у Національному військово-медичному клінічному центрі до кінця цього року.

► Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що визначає підстави та умови притягнення до відповідальності військових та поліцейських, що винні в нанесені шкоди військовому та іншому майну під час служби. Закон розповсюджується і на військовозобов’язаних та резервістів під час зборів. Матеріальна відповідальність не перевищуватиме 15 прожиткових мінімумів, тобто 28.815 грн, але не звільнятиме від дисциплінарної. Закон набув чинності 30 жовтня.

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