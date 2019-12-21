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      Техника войны: Успешное испытание "Ольха-М". Модернизированный СКП-11 для Воздушных сил

      Техника войны 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Украине успешно испытали реактивную систему залпового огня "Ольха-М". Цель на расстоянии 100 километров была уничтожена. Завод "Телекард-Прибор" передал Воздушным силам модернизированный стартовый командный пункт СКП-11. Он предназначен для управления полетами на полевых аэродромах, а на стационарных может использоваться, как резервный.

      Также в выпуске:

      Интервью:

      В Украине активно начали производить одноименные броневики. О них и не только – в программе "Техника войны" рассказал директор конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

      Главное:

      ► Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки, что на Винничине, завершено.

      ► Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердили покупку Китаем контрольного пакета акций предприятия, а соглашение проверяет антимонопольный комитет.

      ► Завод "Телекард-Прибор" передал Воздушным силам модернизированный стартовый командный пункт СКП-11. Он предназначен для управления полетами на полевых аэродромах, а на стационарных может использоваться, как резервный.

      ► В Украине создали командный пункт управления на шасси "МАЗ-63172". Модуль размером с обычный контейнер после разложения увеличивается в объеме втрое.

      ► "АвтоКрАЗ" заключил соглашение с нигерийской компанией Proforce Limited выпуск грузовиков под брендом "КРАЗ-ПРОФОБ".

      ► 17 декабря генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из следственного изолятора под залог в 20 миллионов гривен. Более миллиона собрали активисты, а остальные оплатил пятый президент Украины Петр Порошенко.

      ► Шестой апелляционный административный суд вынес постановление, которая разблокирует действие приказа Министерства обороны Украины от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных Сил Украины на систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания в 2019 году".

      Другое:

      • Спецподразделения российской армии получили первую партию автоматов АДС по схеме булл-пап.

      • Турецкая компания Asisguard разработала беспилотник Songar.

      • Появилось видео испытаний российской зенитно-артиллерийской самоходки 2С38 "Деривация".

      • Военно-морские силы южной Кореи получили четыре ракетно-артиллерийские катера типа Patrol Killer Experimental В – Chamsuri.

      • На вооружение Черноморского флота РФ поступил первый вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31Р.

      • Чехия и США заключили соглашение о закупке 12 вертолетов фирмы Bell за 14 миллиардов 600 миллионов долларов.

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      Автор: Сергей Каминский
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие Техника войны
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