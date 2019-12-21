Техника войны: Успешное испытание "Ольха-М". Модернизированный СКП-11 для Воздушных сил
В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Украине успешно испытали реактивную систему залпового огня "Ольха-М". Цель на расстоянии 100 километров была уничтожена. Завод "Телекард-Прибор" передал Воздушным силам модернизированный стартовый командный пункт СКП-11. Он предназначен для управления полетами на полевых аэродромах, а на стационарных может использоваться, как резервный.
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Интервью:
В Украине активно начали производить одноименные броневики. О них и не только – в программе "Техника войны" рассказал директор конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.
Главное:
► Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки, что на Винничине, завершено.
► Глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердили покупку Китаем контрольного пакета акций предприятия, а соглашение проверяет антимонопольный комитет.
► Завод "Телекард-Прибор" передал Воздушным силам модернизированный стартовый командный пункт СКП-11. Он предназначен для управления полетами на полевых аэродромах, а на стационарных может использоваться, как резервный.
► В Украине создали командный пункт управления на шасси "МАЗ-63172". Модуль размером с обычный контейнер после разложения увеличивается в объеме втрое.
► "АвтоКрАЗ" заключил соглашение с нигерийской компанией Proforce Limited выпуск грузовиков под брендом "КРАЗ-ПРОФОБ".
► 17 декабря генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из следственного изолятора под залог в 20 миллионов гривен. Более миллиона собрали активисты, а остальные оплатил пятый президент Украины Петр Порошенко.
► Шестой апелляционный административный суд вынес постановление, которая разблокирует действие приказа Министерства обороны Украины от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных Сил Украины на систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания в 2019 году".
Другое:
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• Чехия и США заключили соглашение о закупке 12 вертолетов фирмы Bell за 14 миллиардов 600 миллионов долларов.
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