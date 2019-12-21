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      Техніка війни: Успішне випробування "Вільха-М". Модернізований СКП-11 для Повітряних сил

      Техніка війни 189 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні успішно випробували реактивну систему залпового вогню "Вільха-М". Ціль на відстані 100 кілометрів було знищено. Завод "Телекард-Прилад" передав Повітряним силам модернізований стартовий командний пункт СКП-11. Він призначений для керування польотами на польових аеродромах, а на стаціонарних може використовуватися, як резервний.

      Також у випуску:

      Інтерв'ю:

      В Україні активно почали виробляти однойменні броньовики. Про них і не тільки – у програмі "Техніка війни" розповів директор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма. 

      Головне: 

      ► Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки, що на Вінничині, завершено. 

      ► Глава "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус, а також президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердили купівлю Китаєм контрольного пакету акцій підприємства, а угоду перевіряє антимонопольний комітет.

      ► Завод "Телекард-Прилад" передав Повітряним силам модернізований стартовий командний пункт СКП-11. Він призначений для керування польотами на польових аеродромах, а на стаціонарних може використовуватися, як резервний.

      ► В Україні створили командний пункт управління на шасі "МАЗ-63172". Модуль розміром зі звичайний контейнер після розкладання збільшується в об’ємі втричі.

      ► "АвтоКрАЗ" уклав угоду з нігерійською компанією Proforce Limited про випуск вантажівок під брендом "КРАЗ-ПРОФОС".

      ► 17 грудня генерал-майор Дмитро Марченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 20 мільйонів гривень. Більше мільйона зібрали активісти, а решту сплатив п'ятий президент України Петро Порошенко.

      ► Шостий апеляційний адміністративний суд виніс постанову, яка розблоковує дію наказу Міністерства оборони України від 4 березня 2019 року № 90 "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році".

      Інше:

      • Спецпідрозділи російської армії отримали першу партію автоматів АДС за схемою булл-пап.

      • Турецька компанія Asisguard розробила безпілотник Songar.

      • З’явилося відео випробувань російської зенітно-артилерійської самохідки 2С38 "Дерівация".

      • Військово-морські сили південної Кореї отримали чотири ракетно-артилерійські катери типу Patrol Killer Experimental В – Chamsuri.

      • На озброєння Чорноморського флоту РФ надійшов перший вертоліт дальнього радіолокаційного виявлення Ка-31Р. 

      • Чехія та США уклали угоду про закупівлю 12 гвинтокрилів фірми Bell за 14 мільярдів 600 мільйонів доларів. 

      У спортклубі Порошенка виявили приховані камери в роздягальнях, – ДБР
      сьогодні
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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України Техніка війни
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