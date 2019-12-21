Техніка війни: Успішне випробування "Вільха-М". Модернізований СКП-11 для Повітряних сил

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні успішно випробували реактивну систему залпового вогню "Вільха-М". Ціль на відстані 100 кілометрів було знищено. Завод "Телекард-Прилад" передав Повітряним силам модернізований стартовий командний пункт СКП-11. Він призначений для керування польотами на польових аеродромах, а на стаціонарних може використовуватися, як резервний.

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В Україні активно почали виробляти однойменні броньовики. Про них і не тільки – у програмі "Техніка війни" розповів директор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

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