15:12
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Техника войны. Военные приложения для смартфона. Инновационный беспилотный авиакомплекс для ВСУ

Техника войны 147 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – иногда курсантам на парах или самоподготовке бывает неинтересно, поэтому некоторые из них разрабатывают приложения в виде военных игр, тестов, тренажеров, помогающих усвоить необходимый материал. К эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период допущен беспилотный авиационный комплекс Observer-S, разработанный компанией Def C.

Также в выпуске:

Отныне 23 мая установлено Днем морской пехоты Украины. А морпехи сменили черный берет на цвет морской волны. Также анонсирована передача им БТР-7.

Завод имени Малышева восстанавливает производство бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4 после выполнения иностранных контрактов. На предприятии созданы новые производственные линии.

На Черниговщине КБ ЛУЧ совместно с иностранными партнерами провел испытания нового боевого модуля. В него в частности входят управляемые ракеты "Скиф" и система наведения.

Израильская армия приняла на вооружение 8-колесный тяжелый БТР "Eitan" для 12 бойцов, созданный на базе танка Меркава Mk.4m.

Словакия выделила 175 миллионов евро на закупку 25 новых самоходных гаубиц Zuzana 2, поставка запланирована до 2022 года. В то же время местные производители показали новый вариант 155-миллиметровой самоходной гаубицы EVA.

Израиль впервые в мире осуществил боевое применение истребителей F-35. Такие операции в Сирии прошли уже дважды.

Двигатель российского МИГ-31 во время попытки взлететь с аэродрома в Пермском крае загорелся. Инцидент прошел без жертв.

Береговая охрана Аргентины получила два катера типа Shaldag Мк2 израильского производства.

В австралийском городе Осборн состоялась торжественная церемония спуска на воду нового ракетного эсминца HMAS Sydney для местных ВМС. А единственный французский авианосец Charles de Gaulle вышел из дока после двухлетнего ремонта.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Оружие авиация Техника войны Приложения
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1685
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 199
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сегодня, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 439
Украина – Грузия: общий враг Россия
сегодня, 11:00 Украина – Грузия: общий враг Россия
Настя Сукач 308
Все тягости
сегодня, 08:40 Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"
Ольга Черненко 1742
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук