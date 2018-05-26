Техника войны. Военные приложения для смартфона. Инновационный беспилотный авиакомплекс для ВСУ

В свежем выпуске программы "Техника войны" – иногда курсантам на парах или самоподготовке бывает неинтересно, поэтому некоторые из них разрабатывают приложения в виде военных игр, тестов, тренажеров, помогающих усвоить необходимый материал. К эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период допущен беспилотный авиационный комплекс Observer-S, разработанный компанией Def C.

Также в выпуске:

Отныне 23 мая установлено Днем морской пехоты Украины. А морпехи сменили черный берет на цвет морской волны. Также анонсирована передача им БТР-7.

Завод имени Малышева восстанавливает производство бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4 после выполнения иностранных контрактов. На предприятии созданы новые производственные линии.

На Черниговщине КБ ЛУЧ совместно с иностранными партнерами провел испытания нового боевого модуля. В него в частности входят управляемые ракеты "Скиф" и система наведения.

Израильская армия приняла на вооружение 8-колесный тяжелый БТР "Eitan" для 12 бойцов, созданный на базе танка Меркава Mk.4m.

Словакия выделила 175 миллионов евро на закупку 25 новых самоходных гаубиц Zuzana 2, поставка запланирована до 2022 года. В то же время местные производители показали новый вариант 155-миллиметровой самоходной гаубицы EVA.

Израиль впервые в мире осуществил боевое применение истребителей F-35. Такие операции в Сирии прошли уже дважды.

Двигатель российского МИГ-31 во время попытки взлететь с аэродрома в Пермском крае загорелся. Инцидент прошел без жертв.

Береговая охрана Аргентины получила два катера типа Shaldag Мк2 израильского производства.

В австралийском городе Осборн состоялась торжественная церемония спуска на воду нового ракетного эсминца HMAS Sydney для местных ВМС. А единственный французский авианосец Charles de Gaulle вышел из дока после двухлетнего ремонта.