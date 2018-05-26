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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Техніка війни. Військові додатки для смартфона. Інноваційний безпілотний авіакомплекс для ЗСУ

Техніка війни 282 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – інколи курсантам на парах чи самопідготовці буває не цікаво, тому деякі з них розробляють додатки у вигляді військових ігор, тестів, тренажерів, що допомагають засвоїти необхідний матеріал. До експлуатації у Збройних Силах України на особливий період допущений безпілотний авіаційний комплекс Observer-S, розроблений компанією Def C.

Також у випуску:

Відтепер 23 травня встановлено Днем морської піхоти України. А морпіхи змінили чорний берет на колір морської хвилі. Також анонсовано передачу їм БТРів-7.

Завод імені Малишева відновлює виробництво бронетранспортерів БТР-3 та БТР-4 після виконання іноземних контрактів. У підприємстві створені нові виробничі лінії.

На Чернігівщині КБ ЛУЧ спільно з іноземними партнерами провело випробування нового бойового модуля. До нього зокрема входять керовані ракети "Скіф" і система наведення.

Ізраїльська армія прийняла на озброєння 8-колісний важкий БТР "Eitan" для 12 бійців, що створений на базі танка Меркава Mk.4m.

Словаччина виділила 175 мільйонів євро на закупівлю 25 нових самохідних гаубиць Zuzana 2 і поставчання запланована до 2022 року. Водночас місцеві виробники показали новий варіант 155-міліметрової самохідної гаубиці EVA.

Ізраїль вперше в світі здійснив бойове застосування винищувачів F-35. Такі операції в Сирії пройшли вже двічі. 

Двигун російського МІГ-31 під час спроби злетіти з аеродрому в Пермському краї загорівся. Інцидент минувся без жертв.

Берегова охорона Аргентини отримала два катери типу Shaldag Мк2 ізраїльського виробництва.

У австралійському місті Oсборн відбулася урочиста церемонія спуску на воду нового ракетного есмінця HMAS Sydney для місцевих ВМС. А єдиний французький авіаносець Charles de Gaulle вийшов з доку після дворічного ремонту.

Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя Техніка війни авіація Додатки
Джерело: 24 Канал
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