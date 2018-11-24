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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Техника войны. ВСУ получили боевую машину "Тритон". Почему затонула аргентинская субмарина

      Техника войны 202 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – многофункциональная бронированная машина-амфибия может обнаруживать и сопровождать до 256 целей одновременно, а управлять ею можно с планшета на расстоянии до 100 метров. Командующий ВМС Аргентины Габриэль Аттис заявил, что на пропавшей год назад субмарине Сан Хуан произошел взрыв.

      Также в выпуске:

      В украинскую армию поступила отечественная автоцистерна для перевозки питьевой воды АЦПВ-6, емкость которой 6 метров кубических.

      В районе проведения ООС началось внедрение интеграционной платформы "Дельта", благодаря которой общевойсковое планирование и управление на Донбассе выходит на новый уровень.

      На сайтах всемирно известных торговых платформ Amazon и eBay размещены товары с символикой фейковых республик ЛНР и ДНР.

      Американский бренд Cobalt Kinetics ввел на рынок свою бюджетную линейку самозарядных полуавтоматических карабинов на базе AR-15.

      Компания Black Rifle Coffee Company соединила японский гибрид и шестиствольную авиапушку M61 Vulcan калибра 20 миллиметров.

      Минобороны России обнародовало информацию о 82-миллиметровом бесшумно-беспламенном миномете времен Второй мировой войны.

      На индийском стрельбище Деолали состоялась официальная церемония принятия на вооружение первой партии 155-миллиметровых САУ К-9 Vajra-T, что является адаптированной версией К-9 Thunder.

      Госпредприятие "Антонов" презентовали три образца беспилотных летательных аппаратов: "Горлица", "стратегический БАК" и "Мишеневый комплекс".

      19 ноября из Киева в Одессу для испытаний прибыла пара новых десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр".

      Массачусетские ученые провели первые летные испытания модели самолета-ионолета.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил война Техника войны
      Источник: 24 канал
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