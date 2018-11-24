Техника войны. ВСУ получили боевую машину "Тритон". Почему затонула аргентинская субмарина

В свежем выпуске программы "Техника войны" – многофункциональная бронированная машина-амфибия может обнаруживать и сопровождать до 256 целей одновременно, а управлять ею можно с планшета на расстоянии до 100 метров. Командующий ВМС Аргентины Габриэль Аттис заявил, что на пропавшей год назад субмарине Сан Хуан произошел взрыв.

Также в выпуске: В украинскую армию поступила отечественная автоцистерна для перевозки питьевой воды АЦПВ-6, емкость которой 6 метров кубических. В районе проведения ООС началось внедрение интеграционной платформы "Дельта", благодаря которой общевойсковое планирование и управление на Донбассе выходит на новый уровень. На сайтах всемирно известных торговых платформ Amazon и eBay размещены товары с символикой фейковых республик ЛНР и ДНР. Американский бренд Cobalt Kinetics ввел на рынок свою бюджетную линейку самозарядных полуавтоматических карабинов на базе AR-15. Компания Black Rifle Coffee Company соединила японский гибрид и шестиствольную авиапушку M61 Vulcan калибра 20 миллиметров. Минобороны России обнародовало информацию о 82-миллиметровом бесшумно-беспламенном миномете времен Второй мировой войны. На индийском стрельбище Деолали состоялась официальная церемония принятия на вооружение первой партии 155-миллиметровых САУ К-9 Vajra-T, что является адаптированной версией К-9 Thunder. Госпредприятие "Антонов" презентовали три образца беспилотных летательных аппаратов: "Горлица", "стратегический БАК" и "Мишеневый комплекс". 19 ноября из Киева в Одессу для испытаний прибыла пара новых десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". Массачусетские ученые провели первые летные испытания модели самолета-ионолета.