Техніка війни. ЗСУ отримали бойову машину "Тритон". Чому затонула аргентинська субмарина

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – багатофункціональна броньована машина-амфібія може виявляти і супроводжувати 256 цілей одночасно, а керувати нею можна з планшета на відстані до 100 метрів. Командувач ВМС Аргентини Габріель Аттіс заявив, що на зниклій рік тому субмарині Сан Хуан стався вибух.

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