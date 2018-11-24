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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Техніка війни. ЗСУ отримали бойову машину "Тритон". Чому затонула аргентинська субмарина

      Техніка війни 471 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – багатофункціональна броньована машина-амфібія може виявляти і супроводжувати 256 цілей одночасно, а керувати нею можна з планшета на відстані до 100 метрів. Командувач ВМС Аргентини Габріель Аттіс заявив, що на зниклій рік тому субмарині Сан Хуан стався вибух.

      Також у випуску:

      До української армії надійшла вітчизняна автоцистерна для перевезення питної води АЦПВ-6, що має місткість 6 метрів кубічних.

      У районі проведення ООС розпочалося запровадження інтеграційної платформи "Дельта", завдяки якій загальновійськове планування та управління на Донбасі виходить на новий рівень.

      На сайтах всесвітньо відомих торговельних платформ Amazon та eBay розміщені товари з символікою фейкових республік ЛНР та ДНР.

      Американський бренд Cobalt Kinetics ввів на ринок свою бюджету лінійку самозарядних напівавтоматичних карабінів на базі АР-15.

      Компанія Black Rifle Coffee Company поєднала японський гібрид та шестиствольну авіагармату M61 Vulcan калібру 20 міліметрів.

      Міноборони Росії оприлюднило інформацію про 82-міліметровий безшумно-безполум’яний міномет часів Другої світової війни.

      На індійському стрільбищі Деолалі відбулася офіційна церемонія прийняття на озброєння першої партії 155-міліметрових САУ К-9 Vajra-T, що є адаптованою версією К-9 Thunder.

      Держпідприємство "Антонов" презентували три зразки безпілотних літальних апаратів: "Горлиця", "Стратегічний БАК" та "Мішеневий комплекс".

      19 листопада з Києва до Одеси для випробувань прибула пара нових десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр".

      Массачусетські вчені провели перші льотні випробування моделі літака-іонольота.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Техніка війни війна
      Джерело: 24 канал
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