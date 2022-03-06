Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился ко всем жителям области. В частности, он призвал их отбирать вражескую технику, а также уничтожать топливо.

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Виталий Ким призвал горожан давать отпор оккупанту

Сейчас идеальный момент для того, чтобы продолжать загонять российских оккупантов. Как отмечает Виталий Ким, сейчас они очень деморализованы.

Технику, которая в полях – забирайте себе, как компенсацию. Передавайте военным. Отгоняйте орков. Также у них нет "соляры". Не давайте им "соляру": выливайте, сжигайте, но врагу ничего полезного не отдавайте,

– призвал он.

Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что сейчас оккупанты бегают по кустам. Это данные по перехваченным разговорам, которыми поделилась разведка. В то же время следует быть осторожными, но не стесняться давать им нагоняй.

Смотрите видеообращение Виталия Кима к жителям Николаевской области:

Важно также не поднимать незнакомые предметы. Это могут быть неразорвавшиеся элементы вражеских снарядов. И, к сожалению, один такой уже отобрал жизнь у парня в Николаевской области.

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