В своем телеграме мэр Николаева Александр Сенкевич выложил коротенькое, но красноречивое видео. На нем он показал, как горожане готовятся встречать вражескую орду.

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Николаевцы уже готовы "встречать" оккупантов

Готовимся встречать врага! Весь город – как один единый организм. Спасибо всем предприятиям, которые бесплатно предоставили нам железобетон. И спасибо работникам "Николаевоблтеплоэнерго" и "Николаевэлектротранс" за быстрое изготовление противотанковых ежей. Орки, Николаев вам не по зубам,

– подчеркнул он.

На видео он показал, как местные работают над изготовлением тех самых противотанковых ежей:

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