На своєму телеграмі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич виклав коротеньке, але промовисте відео. На ньому він показав, як містяни готуються зустрічати ворожу орду.

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Миколаївці уже готові "зустрічати" окупантів

Готуємось зустрічати ворога! Усе місто – як один єдиний організм. Дякую усім підприємствам, які безплатно надали нам залізобетон. І дякую працівникам "Миколаївоблтеплоенерго" та "Миколаївелектротранс" за швидке виготовлення протитанкових їжаків. Орки, Миколаїв вам не по зубах,

– наголосив він.

На відео він показав, як місцеві працюють над виготовленням тих самих протитанкових їжаків:

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