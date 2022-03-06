Українці тепло відреагували на жест мера. Відповідну світлину Олександр Сєнкевич опублікував 6 березня.
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Над Миколаєвом – український прапор. Так буде завжди! Доброго ранку, друзі!
– наголосив Сєнкевич.
Український прапор у Миколаєві / Фото Олександра Сєнкевича
До слова, 6 березня ЗСУ на Миколаївщині захопили значну кількість броньованої та автомобільної техніки окупантів.
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