Українці тепло відреагували на жест мера. Відповідну світлину Олександр Сєнкевич опублікував 6 березня.

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Над Миколаєвом – український прапор. Так буде завжди! Доброго ранку, друзі!

– наголосив Сєнкевич.



Український прапор у Миколаєві / Фото Олександра Сєнкевича

До слова, 6 березня ЗСУ на Миколаївщині захопили значну кількість броньованої та автомобільної техніки окупантів.

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