Украинцы тепло отреагировали на жест мэра. Соответствующую фотографию Александр Сенкевич опубликовал 6 марта.
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Над Николаевом – украинский флаг. Так будет всегда! Доброе утро, друзья!
– подчеркнул Сенкевич.
Украинский флаг в Николаеве / Фото Александра Сенкевича
К слову, 6 марта ВСУ на Николаевщине захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.
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