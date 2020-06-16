Ольга Буславець благодаря своей чрезвычайной активности привлекла к себе такое внимание и стала настолько токсичной, что помимо функции "технологии" стала сильным и потенциальным риском.

В правительстве Гройсмана была вечная и.о. – Ульяна Супрун. Она установила рекорд пребывания в статусе "исполняющей обязанности министра" – три года.

Лавры Ульяны Супрун, похоже, не дают покоя, еще одной вр.и.о. – Ольге Буславец, которая в таком статусе возглавляет сейчас министерство энергетики. К тому же у нее явно есть сильные и влиятельные покровители.

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Постаянна "временно исполняющая обязанности министра"

Напомню Ольгу Буславец должны были в конце марта назначить министром энергетики, но в последний момент отозвали ее кандидатуру, так как голосов за ее назначение не было даже во фракции "Слуга народа". После этого ее все-таки назначили (16 апреля) временно исполняющей обязанности министра. В начале июня Верховная Рада проголосовала ряд новых назначений в Кабмине, но кандидатура О.Буславец даже не подается в парламент. Источники во фракции "Слуга народа" говорят, что голосов за ее кандидатуру как не было, так и нет.

Так что, у нас появляется еще одна "постоянная" "временно исполняющая обязанности министра"? Есть одна загвоздка. Некоторые юристы считают, что в таком статусе она может находиться только 60 дней (ссылаются при этом еще на закон 1965 г.). И эти 60 дней уже истекли. Но нет проблем.

В конце мая министерство энергетики разделяют, восстанавливают министерство защиты окружающей среды. Это, наверное, правильное решение. Но его параллельный эффект заключается в том, что Ольга Буславец может еще 60 дней исполнять обязанности министра энергетики.

И если вдруг в конце июля министерство энергетики еще раз реорганизуют или переименуют, а О.Буславец останется и далее его временным руководителем, то можно будет говорить о "технологии Буславец", суть которой в том, что ради сохранения в должности одного человека можно бесконечно реорганизовывать возглавляемое ею ведомство.

Но может проще поменять правовую норму под Ольгу Анатольевну? Принять постановление Кабмина (или какой-нибудь другой подзаконный акт), позволяющей ей бесконечно исполнять обязанности министра? Это будет более простая в пользовании "технология Буславец". К тому же бесконечное продление статуса "вр.и.о." может спровоцировать и судебные иски о незаконности подобных действий.

Так кто же высокие покровители Ольги Буславец?

"Злые языки", а вслед за ними и многие СМИ обвиняют Ольгу Анатольевну в лоббировании интересов компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову. В угоду тепловым электростанциям Рината Леонидовича она остановила на внеплановый ремонт рекордное за всю историю Украины количество атомных энергоблоков. В угоду солнечным и ветровым электростанциям Ахметова она, опять-таки по утверждению злых языков, сначала имитировала, а затем сорвала переговоры о снижении тарифов для "зеленой" генерации". В этом смысле также можно говорить о "технологии Буславец".

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Но вот в чем проблема. Ольга Анатольевна благодаря своей чрезвычайной активности привлекла к себе такое внимание и стала настолько токсичной, что помимо функции "технологии" стала сильным и потенциальным риском.

Во-первых, это риск для Премьер-министра Д.Шмыгаля. Ему на днях надо утверждать программу правительства. И в парламенте наверняка вспомнят и о проблемах в сфере энергетики и о неопределенном статусе О.Буславец.

Во-вторых, это риск для самого Рината Леонидовича. Слишком уж большое и скандальное внимание привлечено к Ольге Анатольевне. Если уж и лоббировать, то делать это надо элегантнее и менее заметно. В этой связи напомню, что токсичных и конфликтных персонажей во власти не любит и президент Зеленский.

А вообще нам (стране, президенту, правительству) нужен стабильный и нескандальный министр энергетики.