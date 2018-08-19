Технология MapLite: высокоточные 3D-карты позволят машине двигаться без вмешательства водителя
Технология MapLite позволит беспилотным автомобилям ездить по сельским дорогам без предварительно составленных карт. Новый метод, разработанный при Массачусетском технологическом институте, использует GPS и лидар – набор датчиков, которые определяют расстояние с помощью лазеров. Система способна определять повороты и препятствия впереди на расстоянии до 30 метров.
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Источник: 24 канал
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