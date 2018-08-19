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Телеканал новин 24 Програми Автотехнології
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Технологія MapLite: високоточні 3D-карти дозволять автомобілю рухатись без втручання водія

Автотехнології 8 Читать новость на русском

Технологія MapLite дасть змогу безпілотним автомобілям їздити сільськими дорогами без попередньо складених карт. Новий метод, розроблений при Массачусетському технологічному інституті, використовує GPS та лідар – набір датчиків, які визначають відстань за допомогою лазерів. Система здатна визначати повороти і перешкоди попереду на відстані до 30 метрів.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Автотехнології
Джерело: 24 канал
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