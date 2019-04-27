Технология запугивания: как крымчан заставляют подчиниться российской власти

Когда в Крыму заработает закон суверенного интернета, то местные смогут пользоваться сайтами, которые разрешены Роскомнадзором, а все остальные будут заблокированы. Крымский полуостров все чаще называют местом не свободы, а страха. Дело не только в интернете. После аннексии крымчане и туристы жалуются, что больше не чувствуют себя в безопасности.

Людей, которые не были пять лет в Крыму, сразу удивляют решетки и заборы на большинстве автовокзалов и на железной дороге. Также установили рамки металлоискателей в административных зданиях, на фестивалях, концертах и ​​любых массовых мероприятиях. А из громкоговорителей раздаются призывают быть бдительными.

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Создание атмосферы тревожности – это форма управления массами, которую намеренно практикуют тоталитарные режимы, говорят психологи. Люди должны чувствовать себя неуверенно, чтобы отказаться от свободы в пользу ложной безопасности.

Для государства необходимо, чтобы человек отказался от свободы, но сделал это сам. Он может так поступить по причине, когда не видит для себя опасности и для него созданы комфортные условия. Или, когда вопрос отказа от свободы и подчинения происходит, из-за страха, что с тобой могут что-то сделать и это вопрос выживания,

– пояснила психолог Лариса Волошина.

За пять лет аннексии немало крымчан прекратили делиться мыслями с малознакомыми людьми. Часто говорят с журналистами только на условиях анонимности.

Мы стараемся не обсуждать политические темы и события, которые происходят в Украине и России. Потому что везде есть люди, которые считают своим долгом сообщить об этом в соответствующие органы – ФСБ или прокуратуру,

– рассказал анонимно крымчанин.



Как крымчане дают интервью журналистам

Свободное общение на работе также опасно. Не в каждом коллективе все единомышленники. Не так сказана фраза и могут уволить.

Сначала мы свободно с коллегами и руководством обсуждали какие-то наши политические разногласия. Однако затем были поставлены условия, или я умолкаю, или я теряю работу. К тому же поставлено было в достаточно жестокой форме, поэтому я не могу назвать свое молчание страхом. Это скорее практическое решение для того, чтобы сохранить возможность заработка,

– добавила анонимно местная жительница.

Даже пророссийски настроенные соседи не доверяют друг другу, поэтому крымчане становятся осторожнее, об этом констатируют правозащитники.

За украинскую символику на велосипеде Игоря Мовенко едва не убил бывший работник подразделения "Беркут" Владимир Суходольский. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму.



Владимир Суходольский

Заявление Игоря Мовенко в полицию о нападении так и не взяли. Зато его самого арестовали, утверждая, что публиковал экстремистские высказывания в социальных сетях.

Здесь действительно бесправие. Приехав сюда откуда-то, то может показаться, что все хорошо. Но когда позиция граждан не совпадает с интересами действующей здесь власти, то человек можно стать жертвой,

– пояснил житель Севастополя Игорь Мовенко.

Экс-Беркута Суходольский не наказн, а вот Мовенко осужден условно на один год. После этого Игорь убедился в том, что вместо свободы слова здесь насаживается страх.

Крымский полуостров стал территорией ужаса, сказал на заседании ООН бывший политический заключенный режима Путина Ахтем Чийгоз.

Крым опустился, как я говорю, во мрак и ужас. И я не видел еще никогда таких пустых улиц. Крым всегда был веселый и разный. Эмоциональный в своих протестах и в своих радостях. Теперь он стал безликий,

– рассказал Ахтем Чийгоз.



Ахтем Чийгоз

Психологи советуют крымчанам действовать сознательно с учетом опасностей. Помнить о том, что в отношении них используют технологии, которые уже не раз в истории применялись в тоталитарных режимах. Их цель именно сломить волю и разъединить людей.

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