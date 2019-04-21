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      Оккупанты расспрашивают украинцев относительно выборов на админграницах с Крымом

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      Ситуация на границе с Крымом в день выборов президента Украины 21 апреля
      Ситуация на границе с Крымом в день выборов президента Украины 21 апреля / Иллюстративное фото

      Российские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом расспрашивают украинцев об участии в голосовании во втором туре выборов президента Украины.

      Люди, которые пересекают границу оккупированного Крыма в направлении материковой Украины, рассказали, что оккупанты проводят опрос о том, будут ли голосовать украинцы, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке.

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      При этом все контрольные пункты работают в штатном режиме. Конфликтов, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано, сообщили украинские пограничники.

      Во время первого тура выборов 31 марта на границе с Крымом российские силовики выборочно выпытывали у тех, кто пересекал админграницы, не едут ли люди голосовать на материковую часть Украины.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости России Украина – Россия День виборов Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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