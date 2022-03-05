Украинские вооруженные силы с невероятной отвагой сломали все планы российских оккупантов о захвате городов, из отчаяния и бессилия они бомбят мирные города. Долго протянуть врагу вряд ли удастся – на сторону Украины встал весь цивилизованный мир.

Кстати Российская элита паникует, а Путину не верит даже ближайшее окружение

Акция в Тель-Авиве

В столице Израиля идет акция в поддержку Украины. Тысячи людей пришли на митинг с желто-синими флагами и яркими плакатами.

Один из плакатов очень красноречиво свидетельствует о том, как сегодня мир воспринимает российских оккупантов и какая судьба будет их ждать.

Плакат на акции в Тель-Авиве.

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