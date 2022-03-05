Українські збройні сили з неймовірною відвагою поламали всі плани російських окупантів про захоплення міст, з відчаю та безсилля вони бомбардують мирні міста. Довго протягнути ворогу навряд чи вдасться – на бік України став увесь цивілізований світ.

До речі Російська еліта панікує, а Путіну не вірить навіть найближче оточення

Акція в Тель-Авіві

У столиці Ізраїлю триває акція на підтримку України. Тисячі людей прийшли на мітинг з жовто-синіми прапорами та яскравими плакатами.

Один з плакатів дуже промовисто свідчить про те, як сьогодні світ сприймає російських окупантів та яка доля їх чекатиме.

Плакат на акції у Тель-Авіві / Фото Сьогодні

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